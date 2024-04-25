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Formula 1 Çin GP

Rosberg: "Hamilton ile yaptığımız kazadan sonra takım masrafları bize ödetti"

Nico Rosberg, Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton ile çarpıştıktan sonra hasarın masrafını kendilerinin ödediğini söyledi.

Burak Yasul
Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Tony Walton, Spares Co Ordinator, Mercedes AMG, 2. Nico Rosberg, Mercedes AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İki çocukluk arkadaşı Rosberg ve Hamilton 2013'te Mercedes'te takım arkadaşı oldular. Ancak dostlukları ilerleyen yıllarda Mercedes'in baskın araçlarıyla Dünya Şampiyonası'nda üstünlük mücadelesi verirken sert bir rekabete dönüştü.

Rekabet sadece pilotlar arasında yaşanmadı. Rosberg'in 2016 şampiyonluğunu kazandıktan kısa bir süre sonra emekliye ayrılmasının ardından takım patronu Toto Wolff'un bir daha böyle bir durumun oluşmasına asla izin vermeyeceğine dair yemin ettiği noktaya kadar gelen gerginlik tüm takıma yayıldı.

Rosberg, Mercedes'in Hamilton'la olan rekabetini kontrol altına almak için kullandığı yöntemlerden birinden bahsetti. Bu yöntem, sürücülerin kendi aralarında yaptıkları kazaların faturalarının kendileri tarafından karşılanması oldu.

Rosberg'in Hamilton'la yaşadığı kazadan sonra 360.000 Sterlin'i ödemenin "çok acı verici" bir deneyim olduğunu söyledi.

Business of Sport podcast'inde konuşan Rosberg, "Lewis ve ben kaza yaptığımız için takım hasarın bedelini bize ödetti."

"O andan sonra kaza yaparsak, kimin hatası olursa olsun, hasarı ödeyeceğimize dair bir sözleşme imzalamak zorunda kaldık. Bu kazalardan biri için ne kadar ödemek zorunda kaldığımı hatırlıyorum: 360.000 Sterlin. Bu çok acı vericiydi."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ilk turda çarpışıyor

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid ilk turda çarpışıyor

Fotoğraf: Motorsport Images

"Ondan sonra kesinlikle bir daha çarpışmamaya özen gösterdik." dedi.

İlginçtir ki Rosberg bu noktada, Williams test pilotu olarak görev yaptığı için cebine giren ilk maaşının, aynı yıl 2005'te GP2'de yaptığı bir kazadan sonra onarım için kullanılan bir krediyi ödemek için harcandığını açıklayarak, kaza hasar masraflarını karşılamanın acısını çok iyi biliyordu.

Rosberg, "80.000 dolar hesabıma yatar yatmaz tekrar kayboldu çünkü babam o zamanlar Formula 2'de neden olduğum bir kazayı ödemek için kredi çekmişti." 

"Orada aracımla kaza yaptım, ön kanadı ve ön tarafı parçaladım ve bu 80.000 dolara mal oldu."

"O zamanki amacımız yarış masraflarımı kendimizin karşılamaması, bunun yerine sponsorlar aracılığıyla finanse etmemizdi. Ama tabii ki buna büyük kaza dahil değildi. Bu yüzden bankadan borç para almak zorunda kaldık ve ilk maaşım da bunu karşılamak için doğrudan oraya gitti." dedi.

2016 yılında Rosberg'e karşı katbettiği şampiyonluğun ardından Hamilton, dört kez daha Dünya Şampiyonu olarak toplamda yedi şampiyonluğa ulaştı.

2024, Hamilton'ın Mercedes ile son sezonu olacak. 2025 yılından itibaren Hamilton, Ferrari ile yeni bir yolculuğa çıkacak.

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