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Formula 1 / Monako GP Haberler

Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Lewis Hamilton'a yönelik eleştirilere katılmıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Rosberg: "Hamilton hâlâ çok hızlı, sadece şanssızdı"
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İngiliz pilot, bu yıl şimdiye kadarki çoğu yarışta takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı fakat bunun başlıca sebebi performanstan ziyade şans etkeniydi.

Avustralya'da güvenlik aracı nedeniyle şanssız olan Hamilton, Miami'de benzer şekilde yine güvenlik aracından ötürü İngiliz pilota geçildi.

Ayrıca İspanya'daki yarışta da ilk turda Kevin Magnussen'in temasıyla en geriye düştü ve sonrasında güçlü bir yükselişle beşinci oldu.

Bazıları Hamilton'a yönelik eleştiriler ortaya koysa da, Nico Rosberg bu isimler arasında yer almıyor.

Rosberg,  "Lewis bana göre bu yıl performans olarak oldukça formda."

"Fakat Russell ile karşılaştırıldığında, kendisi için en uygun olmayan anlarda piste giren güvenlik veya sanal güvenlik araçları nedeniyle şanssızdı."

"İş saf performansa geldiğinde yine gayet iyi görünüyor."

"Mercedes'ten bazı kişilerle konuştum; Lewis'in inanılmaz derecede motive olduğunu ve her şeyini verdiğini söylediler."

"Pes ettiğine veya beyaz bayrak çektiğine dair hiçbir belirti yok. Aslında tam tersi bir durum var."

"Şimdi aracın davranışları iyiye doğru değişirken, ondan ilginç performanslar görebiliriz." dedi.

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