Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Rosberg: "Hamilton, Ferrari'ye geçerek yine doğru kararı vermiş olabilir"

Nico Rosberg'e göre Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş kararı kariyeri için iyi bir hamle olabilir.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından uzun yıllardır beraber yarıştığı Mercedes'e veda ederek Ferrari'ye geçecek.

İtalyan ekibe geldiğinde Hamilton, 40 yaşında olacak ve burada takımın yetenekli ismi Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.

Hamilton kariyerinin sonuna yaklaştığı için böyle bir hamlede bulunması bazıları tarafından memnuniyetle, bazıları tarafından ise şaşkınlıkla karşılandı.

Fakat Hamilton'ın eski takım arkadaşı ve dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre en doğru hamleyi yapmış durumda.

Rosberg şöyle konuştu: "Bence Ferrari'ye geçmek Lewis için en iyi karar."

"On yıl önce McLaren'dan Mercedes'e geçerken yaptığı gibi yine doğru kararı vermiş olabileceğini düşünüyorum."

"O zamanlar McLaren yarış kazanıyordu fakat Mercedes geride kalıyordu."

"Lewis, Mercedes'e geldiğinde, McLaren geri düşmeye ve Mercedes kazanmaya başladı. Belki bu sefer de böyle olabilir."

Rosberg, Hamilton ve Leclerc arasında sorun yaşanmasını da beklemiyor.

"Charles Leclerc takım arkadaşıyla çatışmayı seven biri değil, Hamilton ile olan birliktelikleri çok çatışmacı olmamalı. Ferrari'de her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum."

"Fakat sıralama turlarında işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bence Charles, Verstappen'den sonra sıralama turlarındaki en hızlı ikinci isim ve Hamilton gelecek yıl 40 yaşında olacak. Belli ki bir noktada yavaşlayacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bottas: "Çok fazla seçenek yok ama biraz da olsa var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
F1 Komisyonu bugün toplanıyor

F1 Komisyonu bugün toplanıyor

Formula 1
Çin GP
F1 Komisyonu bugün toplanıyor
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak

World Superbike
Kawasaki, 2024 sonunda WSBK fabrika takımını kapatacak
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Formula 1
Çin GP
Alman basını: "Hulkenberg, Audi ile anlaştı, resmi açıklama yakın"

Son Haberler

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi

F1 Formula 1
Özel Haber: F1, puan sistemi değişikliklerine ilişkin kararını erteledi
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!

F1 Formula 1
Adrian Newey, Red Bull'dan ayrılmaya hazırlanıyor!
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin

WEC WEC
Imola
Schumacher, Alpine'in WEC lastik ısıtma prosedürlerini optimize edebileceğinden emin
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

MGP MotoGP
İspanya GP
Pedrosa: "Geçen yılın ardından tekrar yarışmayı beklemiyordum"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye