Rosberg: "Hamilton, Ferrari'ye geçerek yine doğru kararı vermiş olabilir"
Nico Rosberg'e göre Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş kararı kariyeri için iyi bir hamle olabilir.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından uzun yıllardır beraber yarıştığı Mercedes'e veda ederek Ferrari'ye geçecek.
İtalyan ekibe geldiğinde Hamilton, 40 yaşında olacak ve burada takımın yetenekli ismi Charles Leclerc ile takım arkadaşı olacak.
Hamilton kariyerinin sonuna yaklaştığı için böyle bir hamlede bulunması bazıları tarafından memnuniyetle, bazıları tarafından ise şaşkınlıkla karşılandı.
Fakat Hamilton'ın eski takım arkadaşı ve dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre en doğru hamleyi yapmış durumda.
Rosberg şöyle konuştu: "Bence Ferrari'ye geçmek Lewis için en iyi karar."
"On yıl önce McLaren'dan Mercedes'e geçerken yaptığı gibi yine doğru kararı vermiş olabileceğini düşünüyorum."
"O zamanlar McLaren yarış kazanıyordu fakat Mercedes geride kalıyordu."
"Lewis, Mercedes'e geldiğinde, McLaren geri düşmeye ve Mercedes kazanmaya başladı. Belki bu sefer de böyle olabilir."
Rosberg, Hamilton ve Leclerc arasında sorun yaşanmasını da beklemiyor.
"Charles Leclerc takım arkadaşıyla çatışmayı seven biri değil, Hamilton ile olan birliktelikleri çok çatışmacı olmamalı. Ferrari'de her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum."
"Fakat sıralama turlarında işlerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bence Charles, Verstappen'den sonra sıralama turlarındaki en hızlı ikinci isim ve Hamilton gelecek yıl 40 yaşında olacak. Belli ki bir noktada yavaşlayacak."
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