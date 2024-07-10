Rosberg: "Hamilton, Ferrari'ye geçerek kariyeri için doğru olanı yaptı"
Nico Rosberg, Lewis Hamilton'ın Mercedes'in son dönemdeki gelişimine rağmen Ferrari'ye geçerek "kariyeri için doğru olanı" yaptığını düşünüyor.
Yılın başındaki performans duruma bakıldığında Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçişi mantıklı görünse de artık durum değişmeye başladı.
Elbette pilotlar takım değiştirmeye karar verirken birçok şeyi göz önünde bulundururlar, dolayısıyla Hamilton'ın Ferrari'ye geçme kararının yalnızca performansla alakalı olmadığı düşünülüyor.
Yedi kez dünya şampiyonu, Britanya Grand Prix'sindeki başarısının ardından kararından pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Hayır. Yılın başında aracımız Red Bull'unkinin yanına bile yaklaşamıyordu, dolayısıyla bu yıl bir yarış kazanacağımızı hiç düşünmemiştik." cevabını verdi.
Geçmişte Hamilton ile büyük bir mücadele veren eski şampiyon Nico Rosberg'e de bu durum soruldu.
Rosberg, "Bence bu onun kariyeri için güzel bir son olacak, sizce de öyle değil mi? Ferrari'ye imza atmak her pilotun hayalidir."
"Mercedes'te yapması gerekeni zaten yaptı."
"Ferrari'ye geçiş Lewis için harika bir deneyim olacak. Bence Ferrari, gelecek yıl çok güçlü olabilir. Bu yüzden onun kararını anlıyorum ve doğru olanı yaptığını düşünüyorum." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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