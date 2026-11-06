Formula 1 Meksika GP

Rosberg, Hamilton döneminden örnek verdi: Ferrari’nin yeterince iyi yapamadığı şey ne?

Nico Rosberg, Hamilton ve Leclerc arasında yaşanan temasları değerlendirerek Ferrari'nin pilotlarına yeterince net kurallar koymadığını söyledi.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 16:40

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Mercedes döneminde, takım arkadaşı Lewis Hamilton ile çetin bir şampiyonluk mücadelesine giren Nico Rosberg, Ferrari’nin Monza ve Meksika yarışlarında yaşadığı takım içi gerginlikleri değerlendirdi. Ferrari takım patronu Fred Vasseur'ün durumdan rahatsızlığını dile getirmesine rağmen süreci iyi yönetemediğini belirten Rosberg, kendi döneminde Mercedes’in kuralları çok daha net koyduğunu ifade etti.

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2016 Monako GP'sinde, galibiyetin kaçmaması adına vizörünün buğulanması nedeniyle Hamilton'a yol verdiğini hatırlatan Rosberg, Ferrari'de yarıştan önce pilotlara verilen talimatların net olmamasının ikili arasında tartışmalara yol açtığını söyledi.

Ferrari’deki olayları değerlendiren Rosberg şunları söyledi: "Bizim için durum çok kolaydı çünkü Toto Wolff ve takım, yarış kurallarını netleştirme konusunda harika bir iş çıkarıyordu. Her şey netti.”

“Kural son derece açıktı: Eğer takım yarışı kaybetme riskiyle karşı karşıyaysa artık rakip değil, takım arkadaşı olarak hareket etmemiz gereken an gelmiştir.”

“Monako'da vizörüm çok buğulandığı için nereye gittiğimi göremiyordum ve çok yavaştım, Ricciardo ise farkı açıyordu. Yarış zaferini kaybetme tehlikemiz olduğu çok açıktı. Dolayısıyla bir takım olarak hareket etmemiz ve Lewis'in şansını denemesi gerekiyordu, bu yüzden ona yol vermiştim.”

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07

Fotoğraf: Mercedes AMG

“Bu elbette benim için son derece acı vericiydi ama talimatlar önceden net olduğundan o kadar da kötü hissettirmemişti. Önceden verilen talimatların net olması çok önemlidir ki şu anda Ferrari'nin yeterince iyi yapamadığı şey tam olarak bu.”

“Tabii ki biz de o dönemde her şeyi mükemmel yapmadık. Bir ara teker tekere mücadeleler o kadar artmıştı ki kendi kural kitabımızı basma konusunda oldukça ilerlemiştik.”

“Ayrıca Lewis bu tür yakın mücadelelerde inanılmaz derecede zeki olduğu için suç hiçbir zaman tamamen onda olmuyordu, bazen yüzde yüz benim hatam oluyordu.”

“Bizim dönemimizde Paddy Lowe tartışmadan kaçınan bir insandı, bu yüzden kaza sonrası görüşmeleri onun yönetmesi ideal değildi. Genellikle en az gerileceğimiz yolu seçerdi.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 ve Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 ilk turdaki kaza

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Toto ve Niki Lauda olaya dahil olduğunda süreç çok daha iyi işliyordu. Niki harika bir ara bulucuydu çünkü hepimiz ona saygı duyuyorduk.”

“Her birimizin en azından kendi payına düşen hatayı üstlenmesini sağlamada çok başarılıydı ve bu bizi birbirimize yakınlaştırıyordu. Suç tamamen karşı tarafta olmadığında Niki ikimizin de geri adım atmasını sağlardı. Ben de Lewis de hatalarımızı bir ölçüde kabul ederdik.”

“Sonucunda yaklaşım bizi yakınlaştırır ve 'Tamam, bunu geride bırakıp devam edelim' diyebileceğimiz bir noktaya getirirdi."

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