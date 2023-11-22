Rosberg: "Hamilton, 2024'te şampiyonluk savaşı verecek"

Bitime bir yarış kala Mercedes, takımlar şampiyonasında ikincilik için Ferrari ile çekişiyor ve bu mücadeleyi kimin kazanacağı merak konusu.

Fakat en çok da Mercedes'in gelecek yıl ileriye doğru büyük bir adım atarak, şampiyonluk için mücadele edip edemeyeceği merak ediliyor.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Lewis Hamilton'ın gelecek yıl sekizinci şampiyonluğu için yarışacağı görüşünde.

Rosberg, "Son zamanlarda Mercedes'in performansında önemli artışlar gördük ama tutarlı değiller."

"Austin'deki yarışı hatırlayın; zafer için savaşıyorlardı ve o hafta sonu en hızlı araç onların aracıydı."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, talk after the race

"Mercedes, aracının özelliklerini anlamaya başlıyor, ancak dediğim gibi tutarlı değiller ve düzlüklerde yavaş kalıyor. Yine de artık bunun nedenlerini biliyorlar."

"Şahsen Mercedes'in gücüne inanıyorum çünkü ben de bir zamanlar bu takım için yarıştım. Onların ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."

"Hâlâ geçmişle aynı insanlara sahipler, ki bu isimler gerçekten çok iyiler."

"Bu yüzden gelecek yıl Lewis Hamilton'ın tekrar şampiyonluk için mücadele edebileceğine inanıyorum." dedi.

Hamilton kazanırsa mutlu olup olmayacağı sorusuna Rosberg, "Mercedes kazanırsa mutlu olacağım çünkü geçmişte benim yarış ailem onlardı."

"Fakat Lewis konusunda tarafsızım. Ben sadece en iyinin kazandığı, heyecan verici bir şampiyonluk mücadelesi görmek istiyorum."

"Bunun kim olacağı konusunda önyargım yok." yanıtını verdi.