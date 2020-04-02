Rosberg: "Hâlâ F1 pilotu olsaydım, sanal yarışa katılırdım"

Koronavirüs nedeniyle ilk sekiz yarış yapılamayacak ve F1 bunun üzerine sanal bir Grand Prix serisi başlattı.

Bu hafta sonu serinin ikinci yarışı yapılacak ve Avustralya pistinde gerçekleştirilecek yarışa Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, Lando Norris ve Nicholas Latifi gibi isimler katılacak.

2016'da şampiyon olmasının ardından yarışmayı bırakan Nico Rosberg, bu tarz sanal yarışların büyük bir fanı olduğunu söyledi.

Alman pilot, “Sanal yarışların geldiği nokta gerçekten inanılmaz."

"Seyretmesi çok ilginç, çok heyecan verici, bu yüzden tüm Formula 1 taraftarlarını bunu denemelerini tavsiye ediyorum. Eğer beğenmeyeceğinizi düşünüyorsanız, bunu yapınca çok şaşıracaksınız. Pek çok etkinlik oluyor, pek çok mücadele yaşanıyor ve pek çok Formula 1 pilotu katılıyor."

"Eğer hâlâ yarışıyor olsaydım, kesinlikle yarışırdım. Şimdi de katılmak istiyorum ama şu anda böyle bir imkanım yok."

"Ibiza'daki evimdeyim ve burada gerekli ekipman yok. Şimdi bir direksiyon simidi satın almak için evden çıkamıyorum... Aksi takdirde, ben de buna dahil olurdum."

"Üzücü ama seçeneğim yok." dedi.

Rosberg, F1'den ayrıldıktan sonra hiçbir yarışta yer almadı. Sadece Formula 1 ve Formula E araçları ile gösteri sürüşlerine katıldı.