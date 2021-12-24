Rosberg: "Geçiş kurallarında netlik yok"

2021 Formula 1 sezonunun ana tartışma konularının başında pist sınırları ihlalleri ve geçiş konuları geliyordu.

Sezon boyunca sürücülerin birbirleriyle olan mücadelelerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda pek çok tartışma yaşandı.

Özellikle yılın sonunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşananlar sonrası, bu konu tekrar gündeme geldi.

2016 dünya şampiyonu Rosberg, geçişle ilgili kurallarda çok fazla belirsizlik olduğunu ve FIA'nın bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.

Alman pilot şöyle dedi: "Jean Todt'a büyük saygı duyuyorum. Kariyerinde çok fazla şey başardı ama artık FIA'nın yeni bir başkanı var. Bu bizim için yeni bir şans çünkü sporun ilerlemesi gerekiyor."

"Abu Dhabi'deki yarışın başında Max'in Lewis'i geçip, onu biraz pist dışına ittiğini ve Lewis'in yavaşlayacak vakti olmadığı için, virajı kesip tekrar önde kaldığını unutmamak gerek."

"Bu noktada herkes, Lewis'in Max'in geçmesine izin vermesi gerektiğini düşündü. Fakat böyle bir emre ihtiyaç duyulmadı." "FIA'nın kuralları sıkılaştırması gerekiyor. Her şey netleşirse spor için daha iyi olur. Aynısı geçiş için de geçerli. Kimin haklı kimin haksız olduğu, ne yapılması gerektiği açık olmalı." "Böylece hakemler çabucak karar verir ve biz de devam edebiliriz. Bu tür tartışmaları bitirmek gerekiyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images