Rosberg: "Gasly'nin Red Bull'daki baskıda nasıl performans göstereceği bir bilinmeyen"

Red Bull'un genç sürücü programında yetişen sürücülerden biri olan Pierre Gasly, Toro Rosso'daki iyi performansının ardından 2019'da ana takıma geçme fırsatı yakaladı.

Ancak bu karar belki de çok erkendi ve Gasly, Max Verstappen'in performansını yakalayamaması ve sık sık hata yapmasının ardından sezon ortasında Toro Rosso'ya döndü.

O günden beri Gasly, Toro Rosso/AlphaTauri ile iyi performans göstermesine rağmen hiçbir zaman ana takıma alınması gündeme gelmedi.

Bu yıl genel olarak çok güçlü bir yılı geride bırakan ve topladığı 110 puanla, kariyerinde ilk kez 100 puan barajını aşan Gasly yeni sezonda mevcut ekibinde yarışmayı sürdürecek. Y

eni sezonda Max Verstappen'in yanında yine tecrübeli Sergio Perez olacak ve Rosberg'e göre, Gasly'nin ana takıma alınmaması şaşırtıcı bir karar.

Sky F1'e konuşan Rosberg, "Pierre gerçekten harika bir performans sergiliyor. Onu Red Bull Racing'e yani ana takımı almamalarına şaşırıyorum."

"Elbette Red Bull Racing'deki o baskıda iyi performans gösterip gösteremeyeceğini bilemezsiniz. Bence ortadaki soru işareti bu ve bence bu sebeple onu tekrar takıma almadılar."

"Ancak Pierre bu yıl AlphaTauri'de gerçekten olağanüstü bir iş çıkarıyor." dedi.

Gasly bu yıl takımın topladığı 142 puanın 110'unu alan isimdi ve uzun süre beşincilik mücadelesinde kalmalarını sağladı.

Jenson Buton da, "Pierre bu yıl öne çıkan sürücülerden birisiydi." diyerek Fransız sürücüyü övdü.

2023 için Red Bull'la görüşeceğini söyleyen Gasly'nin adı son günlerde İngiliz basını tarafından "emekli olacağı" konuşulan Lewis Hamilton'ın koltuğu için anılıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images