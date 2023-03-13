Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

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Sezon öncesinde pilot kadroları açısından en çok merak edilen ikililerden birisi de, Gasly ve Ocon'du.

İki Fransız pilotun, çocukluk arkadaşı olmalarına ve iyi bir ilişkiye sahip olmalarına rağmen son yıllarda görüşmedikleri ve birbirlerinden pek haz etmedikleri biliniyordu.

Rosberg bu konuda, "Alpine'de mutlu günler olacak gibi görünüyor."

"Ama herkese hatırlatayım, Ocon ve Gasly birbirlerini sevmiyorlardı. Yani bu patlamaya hazır bir durum."

"Ocon, takım arkadaşlarına meydan okumayı gerçekten çok seviyor, geçmişte takım arkadaşlarıyla sürekli temas yaşadı. O yüzden birkaç yarış bekleyelim, bakalım tekerlek tekerleğe mücadele edecekler mi?" dedi.

Ayrıca Rosberg, Ocon ve Gasly'nin aralarının düzeldiğine inanmadığını belirtti ve bunu 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirdi.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

"Gasly'nin 'Ocon kesinlikle benim hedefim değil' dediğini söyleyebilir miyim? Bu tamamen saçmalık. Takım arkadaşı nihai hedeftir. Her şeyden önce yenmek istediğiniz kişi odur."

Padokta çok zaman geçiren Sky Sports'tan Naomi Schiff ise, hem Gasly hem de Ocon ile 'sıkı bir konuşma' yapıldığına inanıyor.

"Onlarla sıkı bir konuşma yapıldığından eminim."

"İkisinin aynı takımda yer almadan önceki ilişkileri hakkında çok fazla söylenti var."

"Bence uyarıldılar ama daha önce de takım arkadaşlarının uyarıldığını ve bunun onları durdurmadığını defalarca gördük. Bence ikisi de Fransa'nın kalbini kazanmak istiyor. İkisi de takımın en iyisi olmak istiyor ve kesinlikle birbirlerine meydan okuyacaklar."