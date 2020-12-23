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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Schumacher en komple yarış pilotuydu"

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Rosberg: "Schumacher en komple yarış pilotuydu"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu Michael Schumacher'i "tüm alanlarda en iyisi" şeklinde yorumlarken, Lewis Hamilton'ın da adeta "başka gezegenden geldiğini" belirtti.

Nico Rosberg, 2010-12 yılları arasında Michael Schumacher ile Mercedes'te takım arkadaşı olmuştu.

Bu ortaklıktan sonra Rosberg, 2013-16 yılları arasında bu kez Lewis Hamilton ile takım arkadaşı oldu.

İlginç şekilde her iki isim de şu an yedi dünya şampiyonluğuna sahip ve Rosberg, bu iki isimle de takım arkadaşı olan tek isim.

Rosberg son dönemde her iki pilottan da övgüyle bahsediyordu ve bunu Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung'a yaptığı açıklama ile sürdürdü.

2016 dünya şampiyonu, en komple yarış pilotunun Schumacher olduğunu söyledi.

Rosberg, şöyle konuştu: "Schumacher, tüm alanlarda en iyisiydi ve bence en komple yarış pilotuydu."

"Sporu algılama şekli, kendini ve takımı akla gelebilecek her alanda geliştirme motivasyonu çok yüksekti. Formula 1'de bunun eşine rastlandığını düşünmüyorum."

"Hamilton'a gelirsek, o inanılmaz derecede yetenekli bir adam, başka bir gezegenden gelmiş bir sürücü gibi. Direksiyona geçiyor ve anında mükemmel bir hız ortaya koyuyor. Bu, etkileyici."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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