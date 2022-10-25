Rosberg: "Red Bull'a ceza verse de vermese de FIA'yı zor bir süreç bekliyor"

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Red Bull Racing'in geçen yılki mali usulsüzlüklerinin ve ve olası yaptırımların görüşüldüğü toplantı geçici olarak askıya alındı.

Bunun sebebi Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetmesiydi.

Görüşmeler Meksika GP hafta sonunda tekrar başlayacak ve nasıl bir sonuç çıkacağını kimse bilmiyor.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg de F1 dünyasındaki herkes gibi gelişmeleri yakından takip ediyor ancak FIA'nın içinden çıkılmaz bir durumda olduğuna inanıyor.

Any Driven Monday programına katılan Rosberg, "Ne tür usulsüzlükler yapıldığına dair detaylı bir bilgiye sahip değiliz ve bu kesinlikle önemli."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Red Bull'un harcadığı bu fazladan para neye harcandı? Sandviç almak için mi yoksa aracı daha da geliştirmek için mi?"

"Dışarıdan değerlendirmek zor ama federasyonun tüm koşulları göz önünde bulundurduğundan şüphem yok."

"FIA için temel sorun bunun her iki şekilde kötü bitecek olması yani ortada kaybet-kaybet durumu var."

"Çünkü en ağır ceza olarak takımın puanını silerlerse ya da en kötü senaryoda Max Verstappen'den puan alırlarsa, bu herkes için çok kötü olacak."

"Fakat ciddi ihlaller olduysa, harcanan miktar milyonlarca dolara ulaştıysa ve bu paralar Red Bull'un hız avantajı elde etmesini sağladıysa, tüm bunlara rağmen FIA takıma ceza vermezse, o zaman da kötü olacak."

"Durum zor fakat federasyonun hâlâ makul bir çıkış yolu bulabileceğini umuyorum."

"Sabırlı olmamız ve beklememiz gerekecek." dedi.