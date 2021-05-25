Rosberg: "Ferrari'nin Sainz'ı seçerek hata yaptığını düşünmüştüm"

Carlos Sainz bu yıl McLaren'dan Ferrari'ye katıldı ve şimdiye kadar yapılan beş yarışın dördünden puanla ayrıldı.

İspanyol pilot, Monako GP'de ikinci olarak Ferrari kariyerinin ilk podyumunu almayı başardı ve şu an takım değiştiren sürücüler arasında en öne çıkanı olarak görülüyor.

Başlangıçta Sainz'ın Ferrari'ye gelişi hakkında şüpheler vardı ancak İspanyol pilot, bu endişeleri daha henüz ilk yarışlarında ortadan kaldırmışa benziyor.

Sky İtalya'ya konuşan 2016 F1 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg, "Ferrari'nin Sainz seçimini çok eleştiriyordum. Fakat şu anda harika gidiyor, bu yüzden yanlış değerlendirdiğime inanıyorum."

"Onların Carlos'tan ziyade Daniel Ricciardo'ya ihtiyaç duyduğunu düşünüyordum, ancak Mattia Binotto tamamen haklıydı çünkü onların tam olarak Sainz'a ihtiyaçları vardı."

"Çok istikrarlı bir performans sergiliyor ve her zaman olması gereken yerde oluyor. Leclerc'e olması gerektiği kadar baskı uyguluyor ve bu nedenle Ferrari için mükemmel bir sürücü. "

"Sainz, bu hafta sonu pole pozisyonunu alacak hıza sahipti. Leclerc'in cumartesi günkü kazasından dolayı hayal kırıklığı yaşamasını anlıyorum."

"Carlos cumartesi gününün ardından başını önüne eğdi ve işini yaparak Pazar günü ikinci oldu. Ayrıca her zaman çok pozitif davranıyor. Bence Ferrari için gerçekten iyi bir sürücü." dedi.

Ancak Rosberg'e göre Charles Leclerc yarışa başlayabilseydi, muhtemelen yarışı kazanan isim olacaktı.

Rosberg, "Leclerc Pazar günü başlayabilseydi çok farklı bir yarış görürdük, çünkü yarışı kazanabilirdi."

"Charles bu hafta sonu inanılmaz derecede hızlıydı ve bundan ötürü yarışı kazanabileceğinden tamamen eminim."

"Ancak Ferrari adına gerçekten kötü bir gündü. Aracı düzgün şekilde kontrol etmediler. İncelemelerde sadece aracın sağ tarafına baktılar, bu da Ferrari için gerçekten zor bir gün ve hafta sonu olduğu anlamına geliyordu. Araca daha yakından bakmak gerekiyordu, anladığım kadarıyla baskı vardı ama sorunu bulmalıydılar."

"Şimdi Carlos Sainz'ın ikinciliğiyle idare etmeleri gerekiyor. Bu, tabii ki güzel bir sonuç ancak sahip oldukları şey düşünüldüğünde üzücü. Monako Grand Prix'sinin galibi Ferrari olabilirdi." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images