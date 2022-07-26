Rosberg: "Ferrari'nin değişme ihtiyacı var"

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Ferrari, Fransa GP'de cumartesi günü harika bir takım stratejisi izlemiş ve Charles Leclerc, Carlos Sainz'ın hava koridorundan faydalanarak pole pozisyonunu almıştı.

Ancak pazar günü Max Verstappen ile Leclerc çok yakın bir savaş içerisine girdiler ve Hollandalı pilotun pite girmesinden birkaç tur sonra Leclerc, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Ferrari, araçta hiçbir mekanik problem olmadığını doğruladı ancak taraftarlar buna inanmıyor ve böyle düşünen isimlerden birisi de Nico Rosberg.

Rosberg, yarışın ardından şöyle dedi: "Bence Leclerc, kaza için suçu üstlenme konusunda çok acele etti. Olanlar benim için çok sıradışı görünüyordu, çünkü o anda lastikleri korumaya çalıştığı için aracı zorlamıyordu bile."

"Aracın arka kısmının bu şekilde hareket etmesine, küçük bir rüzgar esintisi bile neden olmuş olabilir. Eğer sürücü şanssızsa ve rüzgar beklenmedik şekilde arkadan esiyorsa, bu durum %20'lik bir yere basma gücü kaybına neden olabilir. Bu da spin atmanız anlamına gelir."

"Ayrıca, o anda motora ne oldu? Aracın arkasını kaybetmeniz için küçük bir sorun yeterlidir. Takımın tüm koşulları incelemek için fazladan zamana ihtiyacı olduğuna inanıyorum çünkü bunun bir sürücü hatası olduğuna inanmıyorum."

"Charles'ın piste geri dönmeye çalışmaması da bana garip geldi çünkü araç hasar almamıştı değil mi? O anda gaz pedalıyla ilgili şikayet ediyordu. Ön kanadı kırılmış olabilir ama piste çıkmaya ve devam etmeye bile çalışmamış olması beni şaşırttı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, crashes out at Le Beausset Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Öte yandan Rosberg, Carlos Sainz'ı podyuma giderken pite alan Ferrari'ye de yüklendi.

"Ferrari'nin Carlos Sainz'a yönelik stratejisi beni benden aldı. Hangi gezegenden geliyorsunuz? Carlos, pistte tekerleğe tekerleğe mücadele ediyordu ve o anda onunla konuşmaya başladılar. Bir kişi bile takım ekranına bakmaz mı? Cidden beyler ne yapmaya çalışıyorsunuz?"

"Carlos üçüncü sıraya yükselmişti ve lastikleri bitiş çizgisine ulaşmasına izin verecek gibi duruyordu. Hatta bence Lewis ile rekabet etme şansı bile vardı! Oysa takım onu pite çağırdı, şansını kaybetti ve sadece beşinci oldu. Neler oluyor? Bence Ferrari'nin büyük bir değişim yapma vakti geldi."

"Sonuna kadar mücadele etmek yerine pite giriyorlar, cezalar alıyorlar... Bu korkunç bir şey, Hiçbir açıklamam yok. Mattia Binotto'nun tüm bunları halletme ve ciddi değişiklikler yapmaya karar verme vakti geldi. Tabii ki bu benim görüşüm."