Rosberg: "Ferrari’de çok kötü bir karar mekanizması var"

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Kaza yapıp yarış dışı kalan Charles Leclerc'in liderliği kaybetmesiyle, Scuderia Ferrari’ye mümkün olduğu kadar çok puan getirme sorumluluğu Sainz’a düştü. Grid cezası aldıktan sonra 19. sırada başladığı düşünülürse bu kolay bir iş değildi.

İspanyol pilot pist üzerinde güçlü bir ilerleme kaydetti ve kendini üçüncülük için Sergio Perez ile mücadele ederken buldu. İlk iki sırada ise Max Verstappen ve Lewis Hamilton vardı.

İyi bir tempoya sahip olmasına rağmen, Sainz için asıl sorun orta hamur lastiklerinin aşınmaya başlamasıydı ve kalan 11 turda dayanıp dayanamayacakları belirsizdi.

Sainz, tam Perez'e bir hamle yapmaya hazırlarken, takım telsizinde pilot ve yarış mühendisi arasında bir tartışma duyuldu; Sainz başlangıçta pit-stop yapmak isterken pit duvarı tarafından ‘pistte kalması’ söylendi.

Sonrasında Sainz, Perez’i geçerken 27 yaşındaki pilota ‘pit-stop’ yapmasını söyleyen bir telsiz mesajı duyuldu ​​ve Sainz, "şimdi değil, şimdi değil" dedi.

Perez'i geçtikten sonra Sainz'a pite girmesi söylendi. Aynı zamanda önceki pitten ‘güvenli olmayan bir şekilde’ çıktığı için aldığı 5 saniye cezayı da çekmek zorunda kaldı.

Sky F1'de konuşan Rosberg, özellikle Leclerc'in Monaco ve İngiltere'de kazanma şansını elinden alan bazı kötü strateji kararlarının olduğu bir sezonda, Ferrari'nin son hatası karşısında şaşkına döndü.

Ferrari'nin Sainz'ı pite alma kararını eleştiren Rosberg, “‘Orada ne yapıyorsunuz?’ der gibi başımı sallıyordum.”

“Her şeyden önce, Sainz pist üzerinde büyük bir mücadelenin ortasındaydı ve tüm takım artık izlemiyordu bile. Pit-stop zamanlarıyla ilgili hesaplamaları yaparken başlarını öne eğdiler ve tekerlek tekerleğe olan mücadelenin ortasında Sainz ile konuşuyorlardı.”

“Ben ‘Siz orada ne yapıyorsunuz?’ dercesine bakakaldım.”

“Carlos üçüncülüğü aldı ve rahatça devam edebilirdi. Lastikler sonuna kadar iyi dayanırdı, hatta ikincilik için Lewis ile mücadele etme şansı bile vardı. Sonra onu pite aldılar ve düştüğü 5. sıranın üzerine çıkamadı.”

“Tanrı aşkına orada neler oluyor? Gerçekten, orada bazı ‘önemli değişiklikler’ yapmalarının zamanı geldi.”

“Ferrari’de çok kötü bir karar mekanizması var ve bunu açıklayamam. Mattia'nın gerçekten bunun üstesinden gelmesi ve şimdi bazı önemli değişiklikler yapması gerekiyor.”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images