Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"
2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg'e göre Ferrari'nin diğer takımların "önemli mühendislerini" kendisine çekmesi gerekiyor.
Ferrari, son 10 yıllık periyotta kendi içerisindeki yeteneklere odaklanma kararı aldı ve bundan ötürü diğer takımlardan neredeyse hiç büyük bir isim çekmedi.
Oysa Aston Martin, McLaren hatta Mercedes bunu yaparak eksik oldukları noktaları gayet iyi şekilde kapatmayı başardılar.
Ferrari, Frederic Vasseur önderliğinde teknik yapıyı yeniden organize ediyor ve Nico Rosberg, görülen son örneklerin ardından artık İtalyan ekipten "büyük transferler" istiyor.
Rosberg, geçen hafta sonu Sky F1'e şunları söyledi: "Bence Fred Vasseur'ün şu anda yapması gereken şey, diğer en iyi takımlardaki bazı yetenekleri kapmak! Bazı çok önemli yetenekleri oraya getirmeliler."
"Ferrari'yi gerçekten ileriye taşımak için bunu yapması gerektiğini düşünüyorum."
"Aston Martin, Red Bull'un aerodinami şefini almayı başardı ve bu sayede büyük bir atılım yaptı."
"Fred'in de bu yeteneklerin peşine düşmesi ve onları alması gerekiyor."
"Ferrari'nin benzer bir şey yapmaya çalışma vakti geldi."
Ferrari'nin Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache ile görüştüğü ancak Wache'nin Red Bull'da kalma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.
Sonrasında Ferrari'nin Mercedes'ten Loic Serra ile anlaştığı ifade edildi.
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