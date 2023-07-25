Kayıt Ol
Önceki / FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek Sonraki / Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

2016 Dünya Şampiyonu Nico Rosberg'e göre Ferrari'nin diğer takımların "önemli mühendislerini" kendisine çekmesi gerekiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari, son 10 yıllık periyotta kendi içerisindeki yeteneklere odaklanma kararı aldı ve bundan ötürü diğer takımlardan neredeyse hiç büyük bir isim çekmedi.

Oysa Aston Martin, McLaren hatta Mercedes bunu yaparak eksik oldukları noktaları gayet iyi şekilde kapatmayı başardılar.

Ferrari, Frederic Vasseur önderliğinde teknik yapıyı yeniden organize ediyor ve Nico Rosberg, görülen son örneklerin ardından artık İtalyan ekipten "büyük transferler" istiyor.

Rosberg, geçen hafta sonu Sky F1'e şunları söyledi: "Bence Fred Vasseur'ün şu anda yapması gereken şey, diğer en iyi takımlardaki bazı yetenekleri kapmak! Bazı çok önemli yetenekleri oraya getirmeliler."

"Ferrari'yi gerçekten ileriye taşımak için bunu yapması gerektiğini düşünüyorum."

"Aston Martin, Red Bull'un aerodinami şefini almayı başardı ve bu sayede büyük bir atılım yaptı."

"Fred'in de bu yeteneklerin peşine düşmesi ve onları alması gerekiyor."

"Ferrari'nin benzer bir şey yapmaya çalışma vakti geldi."

Ferrari'nin Red Bull'un teknik patronu Pierre Wache ile görüştüğü ancak Wache'nin Red Bull'da kalma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Sonrasında Ferrari'nin Mercedes'ten Loic Serra ile anlaştığı ifade edildi.

paylaşım
yorumlar

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Formula 1
Macaristan GP

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum" Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Formula 1

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Son Haberler

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

F1 Formula 1

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

F1 Formula 1
Macaristan GP

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

F1 Formula 1
Macaristan GP

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol