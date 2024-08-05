Rosberg: "Ferrari, bir an önce kendini toparlamalı"

Monako Grand Prix'sini kazanan Ferrari, Red Bull'un en yakın rakibi olarak konumunu sağlamlaştırmış görünüyordu.

Ancak güncelleme planlarını hızlandırarak araca yeni parçalar getirdikleri İspanya Grand Prix'sinde atılan yanlış adım, takımı Carlos Sainz'ın deyimiyle 2-3 ay geriye götürdü.

En büyük sorun, yeni tabanın daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmasına rağmen yüksek hızlı virajlarda zıplamaya yol açmasıydı.

Ferrari, tam olarak hangi parçanın ya da parçaların bu durumdan sorumlu olduğunu anlamaya çalışırken getirdiği yeni parçaları geri almak zorunda kaldı.

Bu durum Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sıraya gerilemelerine ve McLaren'ın 21 puan gerisinde kalmalarına neden oldu.

Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Rosberg Sky F1'e, Ferrari'nin içinde bulunduğu durum hakkında şunları söyledi: "Bu iyi değil."

"Red Bull'dan uzaklaştılar çünkü getirdikleri güncellemeler yüksek hızlı virajlarda zıplamayı getirdi ki bu olmasını isteyeceğiniz bir şey değil."

"Nedenini anlamadıkları için geri adım atmak zorunda kaldılar, umarım gelecek için yeniden bir ilerleme kaydetmeyi başarırlar."

"McLaren gelişim konusunda inanılmaz bir tutarlılığa sahipken Ferrari için aynı şey söz konusu değil. Bu yüzden kendilerini bir an önce toparlamalılar."