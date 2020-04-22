Rosberg: "F1'in itibarlı bir sezon yapması için en az 16 yarış yapması lazım"

F1, birkaç pistte birden fazla yarış yapma seçeneğini masaya yatırmış durumda. Bu pistler arasında Silverstone ve Red Bull Ring de önerilenler arasında. Nico Rosberg'e göre bu çözüm, seyahatleri sınırlayıp tatmin edici sayıda yarışa sahip bir dünya şampiyonası düzenlemek için mükemmel bir çözüm olabilir.

Rosberg, "F1'in 16 Grand Prix'ye ulaşması için bir pistte iki yarış yapması bekleniyor. Çünkü istatistik olarak, ne kadar az yarış yaparsanız, yeni bir dünya şampiyonu çıkma ihtimali o kadar artıyor." dedi ve ekledi:

"Favori, ki şu anda bu kişi Hamilton gibi gözüküyor, kötü yarışlar geçirirse ve kötü şansa sahip olursa, dünya şampiyonası başka bir yere evrilebilir ve şampiyona için iyi bir şey değil. Bence şans ve kötü şans gibi faktörleri olduğunca elimine etmek gerekir, ya da en azından bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışılmalı. Bu durum yapıldığı sürece normal bir sezona sahip olabiliriz. "

Rosberg, F1'in tüm rakipleri arasında hazırlık konusunda adaletli olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:

"Tour de France bisikletçilerini örnek alırsak, Chris Froome'un 5 veya 6 saat kapalı ortamda çalışma imkanı var. F1'de bunu yapmak mümkün değil. Bu herkes için aynı koşullara sahip olmakla ilgili ve herkes formda kalmak için benzer şeyleri yapıyor. Ki bu da her şeyi daha kolay yapıyor."

Rosberg aynı zamanda, kendisi F1'de devam ediyor olsaydı, reflekslerini korumak için simülatörlerde antrenman yapacağını söyledi. Ayrıca bu duraklamanın Esporları başlatabileceğini ve kendi içinde bir kategori olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Rosberg açıklamasına şöyle devam etti: "Yarış gibi bir ortamda yüksek hızlarda tepki vermek için beynimi eğitmeye devam etmek kötü bir şey olmazdı. Esporun bu haftalarda ilerlediğini ve genişlediğini görmek güzel."

"Birçok yarış izledim. Bu kadar gerçekçi ve eğlenceli olmaları harika. İzlemek gerçekten eğlenceli. Bu yarışlarda çok eğlenebilirsiniz. Esporu bekleyen parlak bir gelecek var. Yeni bir alan olacak ve bu krizden büyük fayda yakalayacak. Ama bence Espor, bu pandemiden sonra da yakaladığı ivmeyi korumaya devam edecek. "

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