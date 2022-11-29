Rosberg: "F1'de takım patronu olmayacağım"

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Rosberg, uzun süredir mücadele ettiği Lewis Hamilton'ı geride bıraktığı 2016 sezonunda şampiyonluğa ulaşmış ve Formula 1 kariyerine son noktayı koymuştu.

O dönem 31 yaşında olan Rosberg, geride kalan yıllarda hiçbir yerde aktif olarak yarışmadı ve sadece yönetim görevlerinde yer aldı.

Şu anda Extreme E'de kendi takımı var ve pek çok farklı alana yatırım yapıyor.

Bazıları Rosberg'in takım patronu rolüyle Formula 1'e geri dönüş yapabileceğini söylüyor çünkü halihazırda Extreme E'de de benzer bir görevi var. Ancak Alman pilot bunun bir seçenek olmadığını söyledi.

İspanyol AS gazetesine konuşan Rosberg, Extreme E'de yaptıkları göz önüne alındığında olası bir takım patronu rolüyle F1'e geri dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, "Bu güzel bir soru."

"Birçok insan bana Extreme E'nin inanılmaz derecede iyi gittiğini, bir noktada bir Formula 1 takımında takım patronu olmak isteyip istemeyeceğimi sordu fakat cevabım kesinlikle hayır."

"Extreme E ile ilgili iyi olan şey çok fazla yarış olmaması. Şu anda yılda beş yarışımız var, F1'in ise yılda 24 yarışı var, yani bu tam zamanlı bir görev."

"Formula 1'de ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek için çok az vaktiniz oluyor. Ben bunu geçmişte zaten yaptım."

"Daha önce yarış pilotu olan tarafım ve şimdiki halim bunu bir daha asla yapmak istemiyor."

"O yoğunluk, o adanmışlık, ihtiyaç duyulan o esneklik... Yeni hayatımı seviyorum ve bu da Formula 1'de asla tam zamanlı bir işim olamayacağı anlamına geliyor." cevabını verdi.