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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "F1, takvim konusunda yaratıcı olmalı"

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Rosberg: "F1, takvim konusunda yaratıcı olmalı"
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 07:54

Nico Rosberg'e göre Formula 1 yönetimi, 2020 takvimini hazırlarken biraz daha yaratıcı davranmalı.

Bu yılki Formula 1 yarışlarından sekizi, iptal edil veya ertelendi. Bu da Haziran ortasına kadar yarış olmayacağı anlamına geliyor.

Ancak F1'in Haziran ayının ikinci kısmında yapılacak Kanada ile Fransa yarışlarını da erteleyeceği konuşuluyor.

Sezonun Silverstone'da başlaması planlanırken, Liberty Media yaklaşık 15 ila 18 yarışlık bir takvim üzerinde çalışmalar yapıyor.

Rosberg, F1’in bunu yaparken daha yaratıcı davraması gerektiğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, “14 yarış kulağa hoş geliyor ama bundan daha aşağı inersek, o zaman F1'in bir şeyler düşünmeleri gerekiyor."

“Evet, sezonu uzatabilirler. Ocak ayına kadar uzatabilirler ya da bazı çifte yarışlar ya da farklı şeyler yapabilirler. Ama yaratıcı olmaları gerekiyor çünkü taraftarlar mümkün olduğunca çok yarış görmek isteyecek."

“Hepimiz sezon başlangıcını görmek için çok heyecanlıydık. Hepimiz evlerimize kapanmışken, TV'de Formula 1 yarışlarına sahip olmak dikkatlerin dağıtılması için harika olurdu, ancak maalesef bu mümkün değil.

"Ama yine de sezonun bir noktada başlaması için sabırsızlanıyorum ve umarım yaratıcı bir şeyler bulmayı başarırlar." dedi.

2016 dünya şampiyonu, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

“Çifte yarışlar tamamen farklı olurdu."

"Sezon için tüm bu planları yapıyorsunuz, sonra bir hafta sonunda iki yarış yapmak her şeyi tamamen değiştirir. Mesela motorları kullanma şekliniz... Her şey değişir, bu yüzden son derece karmaşık olur. Bu kadar büyük bir değişiklik yapmak için tüm takımlar arasında oy birliği ile bir anlaşma yapılması gerekiyor. Ama bence bu kesinlikle mümkün, çünkü herkes bu konuda açık fikirli ve herkes taraflara harika bir sezon sunmak istiyor."

”Harika bir gösteri yapmak için alışılamadık bir fikirlerde anlaşmak güzel olur."

Eğer daha az yarışın olduğu bir şampiyona olursa, bu da sürpriz bir şampiyon çıkma şansını arttıracak. Çünkü o zaman şans daha büyük bir rol oynayabilir."

"Red Bull ve Max Verstappen'in bu yıl gerçekten savaşta olacağını ve Mercedes'i rahatsız edeceğini düşünüyordum. Bu yüzden daha kısa bir şampiyona olursa, o zaman şampiyon olma şansı daha da artacak."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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