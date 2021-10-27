Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre, Formula 1 şampiyonluk savaşının kalitesi hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sinde kazandığı zaferle beraber şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkarmayı başardı.

Fakat Verstappen'in bu galibiyeti kazanması pek de kolay olmadı. Startta kaybettiği liderliği, strateji sayesinde eline geçiren genç sürücü, son bölümde Lewis Hamilton'ın baskısına rağmen galibiyete ulaştı.

2016'da Hamilton'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Alman pilot, 2014'ten bu yana Hamilton dışında şampiyon olabilen tek isim.

Rosberg'e göre Formula 1'deki şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç 2021'deki kadar yüksek olmamıştı.

Sky F1 Almanya'ya konuşan Rosberg, "Araçları neredeyse eşit, sürücüler eşit ve birlikte diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede sürüyorlar."

"Hiç kimse onlara ayak uyduramıyor. Son yarışlar oldukça heyecan verici olacak ve her şey yaşanabilir."

"Elbette onların performanslarını dışarıdan değerlendirmek zorundayım ama o kadar yüksek seviyedeler ki bunu Formula 1'de hiç görmedik diyebilirim."

"Bu, sadece olağanüstü! Buna gerçekten büyük saygı duyuyorum." dedi.

Şampiyonada Verstappen'in 12 puanlık bir üstünlüğü var ve sıradaki yarışların daha çok Red Bull lehine olacağı düşünülen Meksika ve Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Yine de Rosberg, sezonun Verstappen'in lehine değil, Hamilton lehine biteceğini düşünüyor.

Verstappen'in şampiyon olup olamayacağı sorusuna Rosberg, "Şu anda bunun hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz. Fakat ben hâlâ Lewis'e güveniyorum. Çok fazla tecrübesi var ve her zaman sonunda kazanan o oluyor." yanıtını verdi.

Hamilton'ı 2016'da yenmesi sorulduğunda ise Rosberg, "Ben başardım ama bunu yapmak çok zor. Bir şekilde şampiyonluğu yine alacağını düşünüyorum. Fakat Max'in şu anda çok iyi sürdüğünü söylemek gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"

Önceki haber

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"
Yorumları görüntüle
Mark Bremer Daha fazlası
Mark Bremer
Honda patronu: "Verstappen harikaydı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Honda patronu: "Verstappen harikaydı"

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede Misano GP
MotoGP

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Resmi: Binder, 2022 yılında RNF Yamaha'da Dovizioso'nun takım arkadaşı olacak
MotoGP

Resmi: Binder, 2022 yılında RNF Yamaha'da Dovizioso'nun takım arkadaşı olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Coronel: "Mercedes hâlâ en hızlı araca sahip" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Coronel: "Mercedes hâlâ en hızlı araca sahip"

Marko: "Son turlarda hepimiz gerginlikten titriyorduk" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Son turlarda hepimiz gerginlikten titriyorduk"

Hamilton: "Red Bull çok güçlü görünüyor" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Hamilton: "Red Bull çok güçlü görünüyor"

Çok Okunanlar Bugün

FIA Başkan adayı ben Sulayem, motor sporları katılımcılarını iki katına çıkarmayı planlıyor
Haber video
GENEL GENEL

FIA Başkan adayı ben Sulayem, motor sporları katılımcılarını iki katına çıkarmayı planlıyor

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, 2021'i kariyerinin "en zorlu şampiyonluk savaşı" olarak görmüyor

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Ünlülerin 'saygılı ve terbiyeli' olması gerekiyor"

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor
Formula 1 Formula 1

Ecclestone, Netflix konusunda Verstappen'i destekliyor

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor sorunlarıyla yarış dışı kalma riskini göze alamayız"

Son Haberler

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen, Amerika GP'de rahatsızlandı"

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes, kalan diğer motorlarda sorun bulamadı"

Andretti, Alfa Romeo/Sauber'i almaktan vazgeçti
Formula 1 Formula 1

Andretti, Alfa Romeo/Sauber'i almaktan vazgeçti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.