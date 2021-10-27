Rosberg: "F1 şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç bu kadar yüksek olmamıştı"

Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sinde kazandığı zaferle beraber şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkarmayı başardı.

Fakat Verstappen'in bu galibiyeti kazanması pek de kolay olmadı. Startta kaybettiği liderliği, strateji sayesinde eline geçiren genç sürücü, son bölümde Lewis Hamilton'ın baskısına rağmen galibiyete ulaştı.

2016'da Hamilton'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Alman pilot, 2014'ten bu yana Hamilton dışında şampiyon olabilen tek isim.

Rosberg'e göre Formula 1'deki şampiyonluk savaşının kalitesi, hiç 2021'deki kadar yüksek olmamıştı.

Sky F1 Almanya'ya konuşan Rosberg, "Araçları neredeyse eşit, sürücüler eşit ve birlikte diğerlerinden tamamen farklı bir seviyede sürüyorlar."

"Hiç kimse onlara ayak uyduramıyor. Son yarışlar oldukça heyecan verici olacak ve her şey yaşanabilir."

"Elbette onların performanslarını dışarıdan değerlendirmek zorundayım ama o kadar yüksek seviyedeler ki bunu Formula 1'de hiç görmedik diyebilirim."

"Bu, sadece olağanüstü! Buna gerçekten büyük saygı duyuyorum." dedi.

Şampiyonada Verstappen'in 12 puanlık bir üstünlüğü var ve sıradaki yarışların daha çok Red Bull lehine olacağı düşünülen Meksika ve Brezilya'da gerçekleştirilecek.

Yine de Rosberg, sezonun Verstappen'in lehine değil, Hamilton lehine biteceğini düşünüyor.

Verstappen'in şampiyon olup olamayacağı sorusuna Rosberg, "Şu anda bunun hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz. Fakat ben hâlâ Lewis'e güveniyorum. Çok fazla tecrübesi var ve her zaman sonunda kazanan o oluyor." yanıtını verdi.

Hamilton'ı 2016'da yenmesi sorulduğunda ise Rosberg, "Ben başardım ama bunu yapmak çok zor. Bir şekilde şampiyonluğu yine alacağını düşünüyorum. Fakat Max'in şu anda çok iyi sürdüğünü söylemek gerekiyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images