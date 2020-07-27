Rosberg: "Fren sistemi Mercedes'le aynı çıkarsa Racing Point için durum çok zor olacak"

Renault, Steiermark GP'nin ve son olarak Macaristan GP'nin ardından Racing Point takımını kendisine ait olmayan fren kanalı tasarımlarıyla yarıştığı gerekçesiyle protesto etmişti.

Bu yılki kurallara göre takımların kendi fren tasarımlarını tasarlayıp üretmeleri gerekiyor. Renault, Racing Point tasarımının geçen seneki Mercedes aracında yer aldığını iddia ediyor.

Avusturya'daki hakemler protestoyu kabul ettiler ve önümüzdeki günlerde daha fazla inceleme yapılacak.

Nico Rosberg, fren sistemlerinin aynı çıkması halinde durumun Racing Point için zor olacağını söyledi.

Rosberg, "Racing Point'in fren kanalının uç kısmının Mercedes'le tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Yassı ön kısım ve arkadaki çentik de birbirinin aynısı."

"İnsanların, takımların en iyi takımlardan bazı parçalar satın alabileceğini bilmesi gerekiyor. Ama hepsini alamazlar."

"Racing Point'e baktığımızda geçen yılki Mercedes'in süspansiyon ve fren sisteminin belli bir kısmını satın aldıklarını görebilirsiniz. Ancak bu sezon artık buna (fren sistemine) izin verilmiyor."

"Eğer bu sistem Mercedes'te kullanılanla aynı ise o zaman onlar için sorun olacak." dedi.