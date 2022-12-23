Rosberg: "Doğru zamanda emekli olup olmadığını sadece Vettel biliyor"
Nico Rosberg, Sebastian Vettel'in doğru zamanda emekli olup olmadığı hakkında net bir şey söylemenin "imkansız olduğunu" söyledi.
Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, Abu Dhabi'de Formula 1 pilotu olarak 299. ve son yarışına çıktı.
Vettel kariyeri boyunca pek çok iniş ve çıkış yaşadı. Özellikle Red Bull dönemi çok başarılıydı fakat taraftarlar kendisiyle ilgili çok iyi görüşlere sahip değildi. Sonrasında işler tam tersi şekilde gelişti ve ayrılışı tüm F1 padoğunu üzdü.
Uzun süre Vettel ile aynı gridi paylaşan Nico Rosberg, Sport1'e Vettel'in F1 emekliliğiyle ilgili olarak şöyle dedi: "Her şeyden önce arkasında efsanevi bir kariyer bırakıyor."
"Seb kesinlikle tüm zamanların en başarılı pilotlarından biri ve Formula 1'de başardıkları inanılmaz. Arka arkaya elde ettiği bu dört şampiyonluk kesinlikle çılgınca."
Rosberg, sonrasında şöyle devam etti: "Bu sezonun sonu gibi yine harika sürdüğü dönemler oldu. Ancak durum sürekli böyle değildi. Belli bir dönemde sık sık kendi kendine spin atıyordu, ki bu dört kez dünya şampiyonu olmuş biri için tamamen açıklanamaz bir durum."
"Bu tür şeylerin sürekli gerçekleşmesi çılgıncaydı. Zihinsel olarak zor olmalı."
"Aslında emekli olma sebeplerimden birisi de bu. Kesinlikle olumsuz bir sarmalın içine düşmekten ve giderek daha da dibe batmaktan kaçınmak istedim."
"Benim için korku senaryosu buydu. Eminim Seb için de kolay olmamıştır. Ancak doğru zamanda emekli olup olmadığı sorusuna sadece kendisi cevap verebilir."
"Son yarışlarda özgürleşmiş gibiydi ve tekrar en iyi dönemindeki gibi sürdü. Harika yarışlar çıkardı ve inanılmaz performanslar sergiledi. Kariyerine harika bir son verdiğine inanıyorum."
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