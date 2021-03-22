Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
188 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in eski F1 pilotu Nico Rosberg, Valtteri Bottas'ın zaman zaman iyi performans göstermesine rağmen istikrardan yoksun olduğunu dile getirdi.

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Valtteri Bottas, 2017'de Nico Rosberg'in yerini alarak Mercedes'e katıldı ve geride kalan dört yıllık süreçte, şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton'ı zorlayamadı.

Fin pilot zaman zaman iyi performans gösterse de genel olarak Hamilton'la aynı performansı gösteremiyor ve özellikle yarış temposunda İngiliz pilot kadar tutarlı görünmüyor.

2013-16 yılları arası Hamilton'a takım arkadaşı olan ve İngiliz pilotu sadece 2016'da yenebilen Nico Rosberg, Bottas'ın tutarsızlığına dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rosberg, "Bottas'ın her yıl Lewis'le mücadele edebileceğini düşündürdüğü yarışlar oluyor. Fakat sonrasında Hamilton geri dönüyor ve Valtteri ortadan kayboluyor."

"Bu yıl hiç şansı yok demiyorum, çünkü tek turda çok hızlı görünüyor ve takım arkadaşını her zaman yenebiliyor. Ancak yarışta bunu sürekli şekilde yapamıyor."

"Bu yıl oyuna Sergio Perez de dahil olacak. Benim için dört potansiyel şampiyonluk adayının olduğu bir sezona başlıyoruz ve bu çok ilginç olacak. Harika mücadelelerin olduğu bir sezon olacak." dedi.

Rosberg, Red Bull ve Mercedes arasında yakın bir savaş olacağından neredeyse emin.

“Sadece testlerdeki zamanlara bakmak doğru ya da iyi değil. Ancak her şeyi derinlemesine analiz ederseniz, durumu biraz daha iyi anlayabilirsiniz."

"Red Bull ile Mercedes arasında çok yakın bir mücadele olacağı açık. Red Bull lider başlarsa, Mercedes'in liderliği almak için neler yapabileceğini görmek heyecan verici olurdu. Aynı şey sekizinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen Hamilton için de geçerli."

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Önceki haber

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

43 dk
2
Formula 1

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

14s
3
Formula 1

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

22s
4
Formula 1

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

1s
5
Formula 1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

13s
Son Haberler
Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"
F1

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

4dk
Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
F1

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

43dk
De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
F1

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

1s
F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

12s
Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
F1

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

13s
Son Videolar
Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
19s

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü 04:54
Formula 1
19s

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı 02:59
Formula 1
20 Mar 2021

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor 01:20
Formula 1
20 Mar 2021

1990: Ayrton Senna McLaren MP4/5B'yi test ediyor

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti 10:14
Formula 1
19 Mar 2021

Kum Fırtınaları, Aracın Sürüşü ve Çok Daha Fazlası | 2021 F1 Test Özeti

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Testlerdeki pit stop olayı korkutucuydu"

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

F1'in efsanesi: Ayrton Senna da Silva
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1'in efsanesi: Ayrton Senna da Silva

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Egginton: "Honda büyük bir adım attı"

Son Haberler

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"
F1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso, 12. sıradan 1. sıraya çıkabilecek birkaç kişiden biri"

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 takım patronları, 2022’de daha çok sezon öncesi test günü istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.