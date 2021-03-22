Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Valtteri Bottas, 2017'de Nico Rosberg'in yerini alarak Mercedes'e katıldı ve geride kalan dört yıllık süreçte, şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton'ı zorlayamadı.

Fin pilot zaman zaman iyi performans gösterse de genel olarak Hamilton'la aynı performansı gösteremiyor ve özellikle yarış temposunda İngiliz pilot kadar tutarlı görünmüyor.

2013-16 yılları arası Hamilton'a takım arkadaşı olan ve İngiliz pilotu sadece 2016'da yenebilen Nico Rosberg, Bottas'ın tutarsızlığına dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rosberg, "Bottas'ın her yıl Lewis'le mücadele edebileceğini düşündürdüğü yarışlar oluyor. Fakat sonrasında Hamilton geri dönüyor ve Valtteri ortadan kayboluyor."

"Bu yıl hiç şansı yok demiyorum, çünkü tek turda çok hızlı görünüyor ve takım arkadaşını her zaman yenebiliyor. Ancak yarışta bunu sürekli şekilde yapamıyor."

"Bu yıl oyuna Sergio Perez de dahil olacak. Benim için dört potansiyel şampiyonluk adayının olduğu bir sezona başlıyoruz ve bu çok ilginç olacak. Harika mücadelelerin olduğu bir sezon olacak." dedi.

Rosberg, Red Bull ve Mercedes arasında yakın bir savaş olacağından neredeyse emin.

“Sadece testlerdeki zamanlara bakmak doğru ya da iyi değil. Ancak her şeyi derinlemesine analiz ederseniz, durumu biraz daha iyi anlayabilirsiniz."

"Red Bull ile Mercedes arasında çok yakın bir mücadele olacağı açık. Red Bull lider başlarsa, Mercedes'in liderliği almak için neler yapabileceğini görmek heyecan verici olurdu. Aynı şey sekizinci şampiyonluğunu kazanmak isteyen Hamilton için de geçerli."