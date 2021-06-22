Rosberg: "Bottas'ın Verstappen'e yaptığı savunma tam bir çöptü"

2021'e tamamen farklı bir enerjide başlayan ve artık "daha bencil olacağını" söyleyen Valtteri Bottas, şimdiye kadar kabus gibi bir sezon geçiriyor.

Henüz galibiyet alamayan Fin pilot, yedi yarışın üçünden puan alamadığı sezonda şampiyonada ilk dördün dışına düşmüş durumda.

Fransa GP öncesi söylentilerde, 2022'de Mercedes'teki yerini George Russell'ın alacağı iddia ediliyordu ve bu söylentiler yarışın ardından da devam edecek gibi görünüyor çünkü Fin pilot, yarış içerisinde belki de takıma katıldığı günden bu yana ilk kez sesini yükseltti ve yanlış stratejiyi seçtiklerini söyledi.

Ayrıca yarışın en ilginç anlarından biri de Bottas'ın hemen ardına gelen Verstappen'e karşı savunma yaparken hata yapması ve Hollandalı pilotun kendisini kolayca geçmesi oldu.

Kimileri Bottas'ın "bilerek" hata yaptığını iddia etse de, eski F1 dünya şampiyonu Rosberg'e göre Bottas'ın buradaki savunması berbattı.

Rosberg, Sky F1'e verdiği demeçte önce strateji konusunda takıma destek verdi ve şu sözleri kullandı: "Bir sürücü olarak mevcut durumu yargılayamazsınız, bu yüzden strateji konusundaki kararı takımın vermesi gerekiyordu."

“Bottas'la ilgili doğru kararı verdiler çünkü zafere ulaşmaları için onu orada tutmak zorundalardı. Doğruyu söylemek gerekirse sadece Valtteri'nin savunması tam bir çöptü."

"Tamamen gereksiz yere lastiklerini kilitledi, çok geç fren yaptı, dümdüz dışarı gitti, bu yüzden Max'in geçmesi son derece kolaydı."

“Belki yine geçerdi ama en azından ona biraz daha zamana mâl olurdu. Bana göre bu, çok iyi bir savunma şekli değildi. Savunmayı çok daha akıllı bir şekilde yapılabilirdi.”

Ayrıca Rosberg, Hamilton'ın savunmasının da yumuşak olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu, Lewis için alışılmadık bir durum. Normalde Lewis tekerlek tekerleğe savaşlarda en iyisidir ve bir deneme yapmamasına şaşırdım… En azından deneyebilirdi. Geç fren yapabilir ve dışarıda tutmayı deneyebilirdi. Yaptığı şeyin Lewis için biraz yumuşak olduğunu düşünüyorum."

Alman pilot ayrıca Mercedes ve Red Bull arasındaki savaşı da yorumladı.

"Mercedes ve Red Bull arasındaki bu mücadele kesinlikle harika. Mercedes üzerindeki baskıyı kesinlikle görebiliyorsunuz. Onları uzun zamandır bu kadar çok hata yaparken görmemiştim."

"Onlar hâlâ inanılmaz bir güce sahipler ve olağanüstü bir ekipleri var. Ancak Red Bull'un hızı, kendilerine çok büyük bir destek veriyor. Giderek daha baskın bir güç haline gelmeye başlıyorlar."

"Bu, Mercedes'e o kadar çok baskı yapıyor ki hata üstüne hata yapıyorlar. Dikkatli olmalılar ve bir şansa sahip olmak için her şeyi bir araya getirmeliler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B overtakes Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images