Rosberg: "Bottas'ın sorunu yarış temposu"

Dört yıl boyunca Mercedes’te Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı olan Nico Rosberg, 2016’da Britanyalı sürücüyü yenip dünya şampiyonluğuna ulaşmasının hemen ardından emekli olmuştu.

Rosberg şimdilerde TV yorumculuğu yapıyor ve Austin yarış hafta sonunda padoktaki isimlerden biriydi.

Valtteri Bottas'ın bu yıl iyi bir performans sergilediğini söyleyen Rosberg, bununla birlikte Hamilton'ı yenebilmesi için yarışta daha iyi şeyler yapması gerektiğini söyledi.

Nico, “Bence Valtteri, psikolojik açıdan sezon başında oldukça iyiydi. İlk yarışa geldi ve herkese 'Valtteri versiyon 2' olduğunu, çok güçlü bir pilot olduğunu gösterdi. Ve bu yaklaşım işe yaradı."

"En mükemmel seçenek kendinize odaklanmak, mümkün olduğu kadar güçlü hale gelmek ve sonuçlar elde etmek. Lewis'i yenmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum, çünkü Lewis'i sinirlendirme seçeneği işe yaramayacak. Eğer sinirlendirirseniz Lewis daha da güçlenecek! Bu yüzden bu ince çizgiyi bulmanız gerekiyor."

"Valtteri tüm sezonu yüksek seviyede geçirmeli. Tek turda gerçekten çok hızlı ve Lewis'in önünde, ancak Lewis daha güçlü hale geliyor ve takım arkadaşını pek çok yarışta mahvediyor."

"Bence Valtteri'nin asıl sorunu yarış temposu. Bu tam olarak gelişmek zorunda olduğu alan. Çoğu yarışta Lewis ile karşılaştırıldığında, arka lastiklerde daha fazla aşınma yaşıyor ve bu gerçekten büyük bir problem." dedi.