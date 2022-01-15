Rosberg: "Bottas'ın ana zayıflığı yarış temposu"

Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş yıllık süre zarfında hiç şampiyonluk mücadelesi veremedi ve zaman zaman kendisini zorlu durumlar içerisinde buldu.

Özellikle geriye düştüğü yarışlarda yükselmekte zorlanan Fin sürücü, bu yıl bu durum nedeniyle bazı yarışlarda geride kaldı.

Bottas artık son yıllarda gridin en gerisinde mücadele eden Alfa Romeo takımıyla yarışacak ve kendisini mücadelenin ortasında bulacak.

2016'da sonunda emekli olan Nico Rosberg, Bottas'ın Alfa Romeo için iyi bir isim olduğunu düşünse de, tekerlek tekerleğe savaşta geride kaldığını belirtiyor.

Sky F1'e konuşan Rosberg, "Alfa Romeo takımına kesinlikle büyük bir katkı sağlayacak."

"Valtteri'nin ana zayıflığı genellikle yarıştı, Lewis'le kıyaslandığında muhtemelen en büyük zayıf noktası yarış temposuydu."

"Ayrıca tekerlek tekerleğe mücadelede ve geçişlerde de Lewis'e kıyasla zayıf kaldığını düşünüyorum." dedi.

Bottas, zaman zaman sıralama turlarında Hamilton'ı geride bırakmayı başardı ve geride kalan yıllarda, İngiliz pilota en yakın olduğu nokta burasıydı. Fakat bunu düzenli olarak yarış temposuna taşıyamadı.

2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button'a göre Bottas'ın ana zayıflığı tutarsızlığıydı.

Button, "Valtteri eğer günündeyse süper hızlı bir pilot ancak Lewis ve Max [Verstappen] ile karşılaştırdığınızda yeterinde tutarlı değil. Fakat o ikisi şu anda başka bir seviyedeler."

"Bu yıl özellikle de sezonun ikinci yarısında Lewis'i sıralama turlarında sık sık geride bıraktı."

"Yine de artık bir değişikliğe, kariyeri açısından bir yeniliğe ve yeni bir takım için yarışmaya ihtiyacı vardı. Alfa Romeo onun için yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Bottas, Mercedes'e geçmeden önce Williams'ta yarışmıştı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images