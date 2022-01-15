Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"
Formula 1 Haberler

Rosberg: "Bottas'ın ana zayıflığı yarış temposu"

Ekleyen:
, Şef Editör

Eski F1 şampiyonu Nico Rosberg, geçiş ve tekerlek tekerleğe savaşın Valtteri Bottas'ın ana zayıflıklarının başında geldiğini söyledi.

Rosberg: "Bottas'ın ana zayıflığı yarış temposu"

Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş yıllık süre zarfında hiç şampiyonluk mücadelesi veremedi ve zaman zaman kendisini zorlu durumlar içerisinde buldu.

Özellikle geriye düştüğü yarışlarda yükselmekte zorlanan Fin sürücü, bu yıl bu durum nedeniyle bazı yarışlarda geride kaldı.

Bottas artık son yıllarda gridin en gerisinde mücadele eden Alfa Romeo takımıyla yarışacak ve kendisini mücadelenin ortasında bulacak.

2016'da sonunda emekli olan Nico Rosberg, Bottas'ın Alfa Romeo için iyi bir isim olduğunu düşünse de, tekerlek tekerleğe savaşta geride kaldığını belirtiyor.

Sky F1'e konuşan Rosberg, "Alfa Romeo takımına kesinlikle büyük bir katkı sağlayacak."

"Valtteri'nin ana zayıflığı genellikle yarıştı, Lewis'le kıyaslandığında muhtemelen en büyük zayıf noktası yarış temposuydu."

"Ayrıca tekerlek tekerleğe mücadelede ve geçişlerde de Lewis'e kıyasla zayıf kaldığını düşünüyorum." dedi.

Bottas, zaman zaman sıralama turlarında Hamilton'ı geride bırakmayı başardı ve geride kalan yıllarda, İngiliz pilota en yakın olduğu nokta burasıydı. Fakat bunu düzenli olarak yarış temposuna taşıyamadı.

2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button'a göre Bottas'ın ana zayıflığı tutarsızlığıydı.

Button, "Valtteri eğer günündeyse süper hızlı bir pilot ancak Lewis ve Max [Verstappen] ile karşılaştırdığınızda yeterinde tutarlı değil. Fakat o ikisi şu anda başka bir seviyedeler."

"Bu yıl özellikle de sezonun ikinci yarısında Lewis'i sıralama turlarında sık sık geride bıraktı."

"Yine de artık bir değişikliğe, kariyeri açısından bir yeniliğe  ve yeni bir takım için yarışmaya ihtiyacı vardı. Alfa Romeo onun için yeni bir başlangıç olacak." dedi.

Bottas, Mercedes'e geçmeden önce Williams'ta yarışmıştı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"
Önceki haber

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"
Formula 1

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"

Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"
Formula 1

Brown: "Sainz'ın yarış kazanması sadece bir zaman meselesi"

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?
Formula 1

Hangi F1 pilotu bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Son Haberler

Rosberg: "Bottas'ın ana zayıflığı yarış temposu"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Bottas'ın ana zayıflığı yarış temposu"

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Yaşadığım sorunların 'çaba eksikliğiyle' ilgisi yok"

Villeneuve, Hamilton'ın potansiyel emekliliğini Rosberg ile kıyasladı
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, Hamilton'ın potansiyel emekliliğini Rosberg ile kıyasladı

Hill: "Hamilton için 8. şampiyonluk şansı, çekici olacaktır"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Hamilton için 8. şampiyonluk şansı, çekici olacaktır"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.