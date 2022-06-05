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Formula 1 Haberler

Rosberg, Tesla çekilişi düzenleyerek Ukrayna'ya yardımcı olacak

Nico Rosberg, Ukrayna'daki krizle ilgili çalışmalar yürüten iki hayır kurumunu desteklemek için bir çekiliş düzenliyor.

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Rosberg, Tesla çekilişi düzenleyerek Ukrayna'ya yardımcı olacak
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2016 F1 şampiyonu, Almanya'daki Ukraynalı mültecilere yardım sağlayan TRIBUTE TO BAMBI Foundation ve ihtiyacı olanlara ilaç, içme suyu, yemek gibi konularda yardım sağlayan Aktian Deutschland Hilft'in ortaklığıyla Ukraine Emergency Aid için bir kampanya başlatmış durumda.

Çekilişin büyük ödülü bir Tesla Model Y Performance. Bunun dışında Rosberg çekilişe katılanlara birçok farklı ödül de sunmakta. Bu ödüllerin arasında, Rosberg'in 2006 sezonunda -kariyerinin ilk sezonu- kullandığı kask ve bizzat Rosberg ile tanışma fırsatı bulunuyor -otel ve uçuş masrafları Rosberg tarafından karşılanacak.

Kampanya hakkında konuşan Rosberg, "Her iki vakıf da Almanya ve Polonya'daki mültecileri, özellikle çocukları, aileleri ile birlikte onlara ilaç, hijyen ürünleri sağlamak ve hatta onlar için kendilerini rahat hissedebilecekleri ortamlar yaratmak için desteklemekle meşgul."

"Bu benim için oldukça önemli, dolayısıyla destek sunabildiğim için gerçekten çok mutluyum. Desteğimiz sadece Ukrayna dışında olmayacak, Ukrayna içinde de yerel destek sunacağız, oradaki insanları destekleyeceğiz."

"Bu nedenle herkesin katılımlarını bekliyorum. Çekilişi arkadaşlarınız ve aileniz ile paylaşırsanız ücretsiz olarak 50 bilet kazanabilirsiniz. Bu da büyük ödülü kazanmanız veya benimle tanışmanız için bir fırsat, sizlere iyi şans diliyorum." dedi.

Çekilişe katılım için son tarih 25 Ağustos.

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