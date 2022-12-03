Rosberg: "Bence Mercedes, 2023'ün başında rakiplerinin biraz gerisinde olacak"

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2022'de bir kez daha şampiyonluk için yarışması beklenen Mercedes, beklenenin aksine çok kötü bir sezon geçirdi ve özellikle yılın başında orta grupta mücadele ediyordu.

Sezon boyunca gelişen ve Sao Paulo'da galibiyete ulaşan Mercedes, en azından 2023 için epey umut verdi.

Mercedes'in en büyük problemlerinden birisi aracın düzlük hızı eksikliği gibi görünüyor ve bunu çözdükleri takdirde şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olabilirler.

Nico Rosberg bu duruma dikkat çekiyor ve sorunun çözülmesinin vakit alabileceğini ancak çözüldüğü zaman da çok güçlü bir Mercedes olacağını düşünüyor.

2016 dünya şampiyonu, "Araç doğası gereği bir Ferrari ya da Red Bull'dan daha fazla sürüklenmeye sahip."

"Araç düzlüklerde rüzgârı o kadar da iyi kesmiyor. Bu da hâlâ çözmeye çalışmaları gereken bir şey."

Nico Rosberg, Sky Sports F1, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence önümüzdeki yıl galibiyet ve şampiyonluk için mücadele etmek ihtiyaç duydukları son parça bu. Peki birkaç aylık kış döneminde bunu çözebilecekler mi? Bahse girerim gelecek yıla bile biraz geriden başlayacaklar."

"Çünkü bu yıl aracı geliştirip ilerleme kaydetmeden önce, araçtaki sorunları çözmek için çok fazla zaman harcadılar."

"Bu yüzden bence yine geride kalacaklar fakat sezon boyunca gösterdikleri gelişim sayesinde sonradan şampiyonluk için mücadele etme şansları olacak."

"Benim inancım bu." dedi.

Rosberg, böyle bir yılın, Mercedes üzerindeki baskıyı hafiflettiği görüşünde.

Eski F1 pilotu, "Bence artık takımın üzerindeki baskı biraz azaldı çünkü şu anda en iyi ve en hızlı olmadıklarını kabullenmiş durumdalar. Onlar en iyiyi kovalıyorlar ve bu da farklı bir durum. Yani şimdi av peşindeler."

"Mercedes'in son derece motive olduğunu düşünüyorum ve önlerinde Red Bull'u yenmek, kış boyunca onları geçmeye çalışmak gibi son derece net bir hedef var. Bu çok büyük bir motivasyon."

"Dolayısıyla Mercedes'in hem önümüzde birkaç aylık dönem de gelecek yıla hazırlarken, zihinsel olarak çok güçlü olacağını düşünüyorum." dedi.