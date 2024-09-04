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Formula 1 İtalya GP

Rosberg: "Bence McLaren'da artık bir numaralı sürücü Piastri"

Nico Rosberg, Oscar Piastri'nin Monza'dan McLaren'ın 'bir numaralı' sürücüsü olarak ayrıldığını ve bunun da Lando Norris'e yardım etmek zorunda olmadığı anlamına geldiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren İtalya Grand Prix'sinde, şampiyonada Red Bull'a daha da yakınlaşmak için iyi bir fırsat elde etti. Max Verstappen ve Sergio Perez yarışa sırasıyla 7. ve 8. sıralarda başlarken, Woking merkezli takım ilk çizgiyi kapatmıştı.  

Ancak 1. viraja doğru pole pozisyonundaki Lando Norris'in takım arkadaşından iyi bir atak görmesinin ardından takım patronu Andrea Stella, sürücülerine 'papaya kurallarını' hatırlattı. 

İkili arasındaki tekerlek tekerleğe mücadelenin ardından önde kalmayı başaran isim Oscar Piastri oldu. Ne yazık ki McLaren, rakibi Ferrari'nin tek pit stop stratejisi sebebiyle zafere ulaşamadı ve damalı bayrağı 2. ve 3. sırada geçti.

Piastri 18 puan daha hanesine yazdırırken, Norris 16 puanla en hızlı tur puanını elde ederek Verstappen'le arasındaki farkı 62 puana indirdi.

Rosberg, bunun Avustralyalı için 'bir numaralı sürücü sözleşmesi' anlamına geldiğini söylüyor.

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Sky F1 podcast'ine verdiği demeçte Rosberg, "Bence artık Oscar'ın sözleşmesinde 'bir numaralı sürücü' maddesi olacak."

"Yani bence artık yarışlarda Lando Norris'e yardım etmesi gerekmemeli."

"O harika bir sürüş sergiliyor, bu yüzden yarış kazanmak için her fırsatı hak ediyor." dedi.

23 yaşındaki Piastri'nin matematiksel olarak hâlâ şampiyonluk şansı var. Avustralyalı, sekiz Grand Prix ve üç Sprint yarışı kala Norris'in 44 puan gerisinde bulunuyor.

Rosberg şu sözlerle devam etti: "Ayrıca, matematiksel olarak hâlâ Dünya Şampiyonu olabileceğini de unutmayalım."

Nico Rosberg, Sky F1, on the grid

Nico Rosberg, Sky F1, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton

"Yani, Lando'nun o kadar da gerisinde değil. Dolayısıyla Oscar'dan potansiyel olarak yarış galibiyetlerini kaybetmeye başlamasını istemek zor."

2016 F1 Dünya Şampiyonu, McLaren'i Piastri'yi Norris'e karşı ikinci planda kalmaya zorlayarak takıma olan 'güvenini' kırmaması konusunda da uyardı.

"Çok ama çok dikkatli olmaları gerekiyor." 

"Çünkü genç bir sürücüye adil davranmazsanız, onu zihinsel olarak yok edebilirsiniz. Takıma gerçekten güveni kırılabilir."

"Yani bu çok ama çok hassas bir konu, bu yüzden onlar için yönetilmesi çok zor."

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