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Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"

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Rosberg: "Belki de Hamilton'ın yeteneğine sahip değildim"
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 16:35

Eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın dokuz şampiyonluk kazanabileceğine inanan Nico Rosberg, İngiliz pilotun yeteneğine sahip olmayabileceğini söyledi.

Rosberg ve Hamilton, 2013-2016 seneleri arasında Mercedes'te takım arkadaşı olmuşlardı. Hamilton bu süre zarfında 2014 ve 2015'te dünya şampiyonu olurken Rosberg ise 2016'da şampiyon oldu ve ardından Formula 1'den emekli oldu. 

2014 ile başlayan turbo hibrit çağında, Hamilton'ı yenen tek sürücü olan Rosberg, eski takım arkadaşının dokuz şampiyonluk alabileceğine inanıyor.

Bununla beraber Alman pilot, sürücülerin neden belirli rekor rakamlar yakalamak yerine düzenli bir gelişme sağlamasını kendi deneyimleriyle anlatıyor.
 
Rosberg'e göre Hamilton, "belki" daha yetenekli bir pilottu, bu yüzden belli sayıda dünya şampiyonluğu hedefi koymak yanlıştı.

 

Avusturyalı gazete Der Standard'a konuşan Rosberg şunları söyledi: "İnsanlar sert hedefler belirlememeli, bu çok yanlış."

"Dengeyi bulmalısınız. Koymanız gereken hedef kendinizi optimize etmek ve bulunan durumlardan en iyisini çıkarmak."

"Bazı insanlar yarışıyor ve bunu kendimi de içine koyarak söylüyorum, belki de Lewis Hamilton'ın yeteneğine sahip değiller."

"Bu yüzden benim dokuz kez dünya şampiyonu olmam mümkün değil, ama o bunu yapabilir. Bu benim amacım değil. Benim amacım kendi performansımın en iyisini yakalamak ve bu da benim hedefim oldu."

"Buna ek olarak, sonuca yaklaştığınızda somut bir hedef oluyor. Alınan sonuçlar ve hedefler ile ilgili sorun, performansın tamamen size dayalı olması."

"Eğer motorumda bir arıza varsa ve hedef olarak kendi uygun seviyem bulunuyorsa, o gün ve genel olarak o yılda aldığım sonuçlarla tamamen mutlu olabiliyorum."

"Bu çok önemli bir şey, ama bu benim güçlü bir yanım değildi. Ben de sonuca çok fazla odaklanmıştım. Tabii ki de bu olayların olmasının sebebi etrafınızdaki herkesin, her zaman bunu konuşuyor olması. Başka hiçbir şey önemli değil."

"Bir atlet olarak doğru dengeyi bulup kendi özelliklerinizi doğru ayarlayıp odaklanmanız gerekiyor. Süreç boyunca bunu öğrendim. Gelişim sağladım, ancak büyük gelişmeler yapmak çok zor."

"Bence en başarılı sporcular bu dengeye sahipler ve sadece sonuçlara odaklanmıyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Rosberg Şimdi al
Editör Efe Kahya

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