Rosberg: "Bahis oynasaydım, takımlar şampiyonasında Ferrari'ye karşı Mercedes'i seçerdim"
Mercedes'in eski şampiyonu Nico Rosberg, takımlar şampiyonası ikinciliği için parasını Mercedes'e yatırıyor.
Sezonun bitmesine yedi yarış kala takımlar şampiyonasındaki ikincilik savaşı kızışmış vaziyette. Kanada GP'sinden beri iyi bir form tutturan ve Fransa GP'sinden bu yana Ferrari ile farkı sürekli azaltan Mercedes, sadece 30 puan geride üçüncü.
Ön grubun en dayanıklı takımı olarak dikkatleri üstüne toplayan Mercedes, farkın kapanmasında Ferrari'nin dayanıklılık problemlerinden de ciddi anlamda faydalandı.
Sky F1'e konuşan Nico Rosberg, kimin ikinciliğe ulaşacağı sorusuna -biraz düşündükten sonra- Mercedes cevabını verdi.
Rosberg, "Zor bir soru, bahis oynayacak olsaydım paramı... Mercedes'e yatırırdım. İşe biraz heyecan katmak istiyorum."
"Biliyor musunuz, gerçekten son birkaç yarışta daha da hızlanacaklarını ve Ferrari'yi gerçekten zorlayacaklarını düşünüyorum."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Ferrari
Hollanda GP'sinin ardından F2 ve F3 takımlarının daha iyi performans gösterdiğini söyleyen Rosberg, Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun tepkisini çekmişti.
Yine de geri adım atmayan Rosberg, Ferrari'nin İtalya'da zorlu bir hafta sonu geçirmesini bekliyor.
Rosberg, "Monza'da Red Bull, Max Verstappen'in ne kadar hızlı olduğunu gördüğümüz Spa paketine geri dönüyor. Bu yüzden onu kesinlikle en büyük favori, Ferrari'yi de ikinci olarak görüyorum."
"Ne yazık ki Mercedes'in düzlüklerde çok büyük bir sürtünme sorunu var. Virajlarda bir Ferrari ya da Red Bull ile aynı yere basma gücüne sahipler ama düzlüklerde onlardan çok daha fazla sürtünüyorlar. Bu da Monza gibi bir pistte çok fazla tur zamanına mal oluyor."
"Bu yüzden Mercedes'in galibiyet avına çıkacağını sanmıyorum." dedi.
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