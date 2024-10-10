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Formula 1

Rosberg: "Aston Martin, Formula 1'in PSG'si haline gelebilir!"

Nico Rosberg, Aston Martin'e yeni gelen üst düzey isimlerin birlikte 'uyumla çalışmaması' halinde Formula 1'in PSG'si haline gelebilecekleri konusunda uyarıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Nico Rosberg; Adrian Newey, Enrico Cardile, Dan Fallows ve Silverstone'a gelen ve gelecek olan diğer teknisyenlerin çok güçlü isimler olduğunu, ancak uyumlu bir ekipten daha güçlü bir şey olmadığını belirtiyor.

Aston Martin önce Fallows, sonra Cardile ve son olarak Newey gibi üst düzey isimlerle anlaşarak F1'in zirvesine ulaşma niyetini açıkça ortaya koydu.

Ancak Rosberg'e göre üst düzey yöneticilerle anlaşmak yeterli değil. 2016 dünya şampiyonu, F1'de uyumlu bir ekipten daha önemli bir şey olmadığını hatırlatarak futbolda birçok sezon boyunca inanılmaz yıldızlara sahip olan ve hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan PSG takımını örneğini verdi. 

Rosberg, "Futbolda PSG'ye bakın."

"Messi, Neymar ve Mbappe'ye sahiplerdi, üçü de aynı anda. Sahada dünyanın en iyi üç oyuncusu vardı ve diğerleri de çok iyiydi. Ama Şampiyonlar Ligi'ni hiç kazanamadılar."

Adrian Newey ve Lawrence Stroll, Aston Martin F1 Takımı Sahibi

Adrian Newey ve Lawrence Stroll, Aston Martin F1 Takımı Sahibi

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"En iyi beyinlerin ve en iyi menajerlerin takımda olması harika. Ancak yine de birbirlerine ve takıma uyum sağlamaları gerekiyor çünkü ancak herkes birlikte çalıştığında iyi olursunuz." dedi.

Newey 2 Mart 2025'te Silverstone'a yeni teknik direktör olarak gelecek.

Rosberg, Britanyalı'nın tek başına kazanan bir araç tasarlayamayacağını, bu nedenle de AMR26 aracının en iyilerle aynı seviyede olabilmesi için ekibin geri kalanının en iyi versiyonlarını ortaya koyması gerektiğini söylüyor.

Rosberg, "Adrian Newey tek başına bu aracı kazanan bir araç haline getiremez, bu yüzden ekibin geri kalanına ihtiyacı var."

"Onlara iyi bir yön verebileceği, iyi bir rehber olabileceği açık ama ekibin geri kalanının da onunla birlikte parlaması gerekiyor."

"Ekibi bütünleştirmek ve aynı yönde hareket eden bir aile haline getirmek kesinlikle zorlu bir görev olacak." dedi.

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