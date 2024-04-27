Rosberg: "Antonelli'yi Mercedes'e geçirmek için çok erken"
Nico Rosberg Mercedes'i, genç pilot Andrea Kimi Antonelli'yi gelecek sezon yarış koltuğuna terfi ettirmek için 'çok erken' olacağı konusunda uyardı.
Antonelli, Formula 3'ü atlayıp bu yıl F2'de yarışıyor ve 'geleceğin yıldızı' olarak görülüyor. Ayrıca 2025 için Mercedes'te Lewis Hamilton'ın yerine geçmeye aday olduğu biliniyor.
Antonelli 17 yaşında olmasına rağmen 2022'de İtalya ve ADAC F4 şampiyonluklarını kazanarak ve geçen sezon FRECA ve Formula Regional Middle East'te şampiyonluk zaferi elde ederek destek serilerinde güçlü bir üne sahip oldu.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli'ye performans göstermesi için çok fazla baskı yapmaktan kaçınıyor.
İtalyan sürücü kısa süre önce ilk Formula 1 testine katıldı ve üst düzey araçlarda deneyim kazanmak için Avusturya'daki Red Bull Ring'de iki gün boyunca 2021 Mercedes W12'nin direksiyonuna geçti.
2016 Dünya Şampiyonu Rosberg, onu 2025 için Mercedes'e terfi ettirmenin 'çok erken' olacağı ve deneyim kazanmak için eski takımlarından birine geçmenin daha mantıklı olabileceği konusunda uyardı.
Rosberg, Sky Sports F1'de yaptığı açıklamada, "Antonelli kesinlikle geleceğin yıldızı."
"Ancak ne yazık ki zamanlama açısından onun için gerçekten çok erken."
"Antonelli'nin Formula 2'de nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için yılın ilerleyen dönemlerine kadar beklemesi gerekiyor, çünkü doğrudan Mercedes'e geçmesini mümkün kılmak için Formula 2'de gerçekten güçlü bir sezon geçirmesi gerekiyor."
"Öncesinde Williams'ta ya da başka bir yerde biraz zaman geçirmek mantıklı olacaktır." dedi.
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