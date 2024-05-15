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Formula 1 Emilia Romagna GP

Rosberg: "Antonelli'nin F2'de güçlü bir sezon geçirmesi gerekiyor"

Nico Rosberg, Andrea Kimi Antonelli'nin Formula 2'de üçlü bir sezon geçirmesi gerektiğini düşünüyor

Ezel Tan
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12

Fotoğraf: Mercedes AMG

Alt serilerde mükemmel başarılar yakalayan Andrea Kimi Antonelli, henüz 11 yaşındayken Mercedes sürücü programına dahil oldu.

Şimdi 17 yaşında olan İtalyan sürücü, 2025 Mercedes F1 koltuğunun favorilerinden birisi konumunda.

Bazıları Antonelli'nin iyi bir sürücü olmasına rağmen "zamana ihtiyaç duyduğunu" düşünüyor.

Böyle düşünenlerden birisi de 2016 F1 şampiyonu Nico Rosberg.

Eski Mercedes pilotu şöyle dedi: “Antonelli'nin geleceğin süper yıldızı olduğuna şüphe yok ama ne yazık ki zamanlama açısından Mercedes'e gitmesi için çok erken."

"Toto Wolff'un bu kararı vermesi için de çok erken. Doğrudan Mercedes'e gitmek için Formula 2'de güçlü bir sezon geçirmeniz gerekir, aksi takdirde Williams'ta ya da başka bir takımda yarışması daha mantıklı olur."

Antonelli bu yıl şimdiye kadar 24 puan toplayabildi ve şampiyonayı dokuzuncu sırada götürüyor.

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

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