Rosberg: "Antonelli, Verstappen seviyesinde"
2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre Kimi Antonelli "inanılmaz" bir yetenek.
Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing
Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images
Andrea Kimi Antonelli, en gelecek vadeden Formula 1 pilotlarının başında geliyor ve 2025'te Mercedes ile yarışması bekleniyor.
Bazıları bunun için erken olduğunu düşünüyor, bazıları da bu riskin "alınmaya değer" olduğu görüşünde.
2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg ise Andrea Kimi Antonelli'nin yeteneklerinden övgüyle söz ediyor.
Formula.hu'nun haberine göre Rosberg, "Kimi Antonelli küçük bir çocukken benim karting takımım için yarışırdı."
"Max Verstappen seviyesinde olan olağanüstü bir yetenek. Gerçekten inanılmaz biri."
"Mercedes'ta George Russell yarışıyor. Ben olsam Antonelli'yi onun yanına getirirdim ve başlangıçta yapacağı hataları kabullenirdim." dedi.
Rosberg, Williams'ın da Antonelli için iyi olabileceği görüşünde.
"F2'de iyi bir araca ihtiyacınız var, şu anda buna sahip değil, bu yüzden biraz zaman kaybediyor."
"Yine de Williams'a katılıp neler yapabileceğini göstermesi ve Mercedes'e gitmeden önce biraz kendine güvenmesi de ona çok yardımcı olacaktır."
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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