Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Hollanda GP

Rosberg: "Antonelli, Verstappen seviyesinde"

2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg'e göre Kimi Antonelli "inanılmaz" bir yetenek.

Ezel Tan
Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing

Nico Rosberg, Owner, Rosberg X Racing

Fotoğraf: Colin McMaster / Motorsport Images

Andrea Kimi Antonelli, en gelecek vadeden Formula 1 pilotlarının başında geliyor ve 2025'te Mercedes ile yarışması bekleniyor.

Bazıları bunun için erken olduğunu düşünüyor, bazıları da bu riskin "alınmaya değer" olduğu görüşünde.

2016 F1 dünya şampiyonu Nico Rosberg ise Andrea Kimi Antonelli'nin yeteneklerinden övgüyle söz ediyor.

Formula.hu'nun haberine göre Rosberg, "Kimi Antonelli küçük bir çocukken benim karting takımım için yarışırdı."

"Max Verstappen seviyesinde olan olağanüstü bir yetenek. Gerçekten inanılmaz biri."

"Mercedes'ta George Russell yarışıyor. Ben olsam Antonelli'yi onun yanına getirirdim ve başlangıçta yapacağı hataları kabullenirdim." dedi.

Rosberg, Williams'ın da Antonelli için iyi olabileceği görüşünde.

"F2'de iyi bir araca ihtiyacınız var, şu anda buna sahip değil, bu yüzden biraz zaman kaybediyor."

"Yine de Williams'a katılıp neler yapabileceğini göstermesi ve Mercedes'e gitmeden önce biraz kendine güvenmesi de ona çok yardımcı olacaktır."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Williams: "Gelişmek için parayı sürücülere yatırmak en doğrusu"
Sonraki haber Albon, Williams ile "kısa vadeli" acı çekmeye hazırlıklı

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
Monza pistinde önemli değişiklikler var

Monza pistinde önemli değişiklikler var

Formula 1
İtalya GP
Monza pistinde önemli değişiklikler var
Leclerc: "Ferrari'nin daha fazla hıza ihtiyacı var"

Leclerc: "Ferrari'nin daha fazla hıza ihtiyacı var"

Formula 1
Hollanda GP
Leclerc: "Ferrari'nin daha fazla hıza ihtiyacı var"

Son Haberler

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

F1 Formula 1
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Monza pistinde önemli değişiklikler var

Monza pistinde önemli değişiklikler var

F1 Formula 1
İtalya GP
Monza pistinde önemli değişiklikler var
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

F1 Formula 1
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye