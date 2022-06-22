Rosberg: "Alonso, performansıyla koltuğunu fazlasıyla hak ediyor"

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Fernando Alonso, önümüzdeki ay 41 yaşına girecek ve Kanada GP'de ortaya koyduğu performansla kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Yağmurlu sıralama turlarında Esteban Ocon'dan 1.6 saniye daha hızlı bir tur çıkaran Alonso, 2012'den sonra ilk kez ilk çizgiyi aldı.

Yarışta şans ondan yana değildi ve Alpine'in strateji hatasıyla geriye düştü. Fakat Rosberg, Alonso'nun mevcut performansını "inanılmaz" buluyor.

Sky Sports'a konuşan Rosberg şöyle dedi: "Emekli olduğum zamana kıyasla neredeyse 10 yaş daha büyük! Bu çılgınca."

"Şu anda Alonso'ya karşı büyük bir hayranlık besliyorum. Yetenek ve beceri anlamında onun tüm zamanların en iyi pilotlarından biri olduğunu zaten hepimiz biliyoruz."

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bazen sosyal becerilerden yoksun olduğunu görüyorduk ve en iyi araçlara sahip en iyi takımlarda yarışmakta zorluk çekiyordu. Çünkü geçmişte köprüleri yakmasından ötürü kimse onu takımında görmek istemiyordu."

"Bu onun kariyerinin en zayıf yönlerinden biriydi ve daha iyi sonuçlar almasının önüne geçmişti. Ancak yetenek anlamında kesinlikle tüm zamanların en iyilerinden birisi."

"Takım arkadaşı olarak Michael Schumacher'le yarıştım ve o, 40, 41 ve 42'li yaşlarındaydı. Michael'ın hâlâ hızlı olduğunu görebiliyordum fakat farklı şartlara adapte olmada bazı sorunlar yaşıyordu. Yaşın onu etkilediğini görüyordunuz."

"Fernando'nun ise hâlâ bu kadar hızlı sürebilmesi inanılmaz. Ocon çok yetenekli bir sürücü ve Alonso performans anlamında hafta sonu boyunca ondan kilometrelerce öndeydi."

"Pazar günkü yarışta Fernando için üzüldüm çünkü podyumda olmasını istiyordum. Bence Alpine onu pite almayarak hata yaptı. Yani bunu sadece şansa bağlayamazsınız. Sanal güvenlik aracı çıkınca onu pite alabilirlerdi."

"O kadar harika sürüyor ki kimse oturduğu koltukla alakalı herhangi bir tartışma içerisine girmemeli. Bulunduğu yeri fazlasıyla hak ediyor."

"Formula 1'de Piastri gibi birine koltuğunu bırakması gereken başka sürücüler var."

"Sürüş şekil inanılmaz. Dünyadaki herkes buna bayılıyorve Alpine için gerçekten çok önemli bir figür."