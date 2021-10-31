Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış Sonraki / Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Formula 1 Haberler

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Fernando Alonso'nun yaşına rağmen hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede olduğunu düşünüyor.

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

2018 sezonunun ardından Formula 1 kariyerini noktalayan Fernando Alonso, bu yıl Formula 1'e geri dönme kararı aldı ve temelde bunu, 2022'de spora gelecek yeni teknik düzenlemeler için yaptı.

Alonso, yeni kuralların yeniden ön bölümde yarışmasına izin vermesini umut ediyor ve eğer durum böyle olursa, kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu kazanma şansı bulabilir.

Spordan iki sezon uzak kalmasının ardından Alonso'nun performansı hakkında soru işaretleri vardı ve eskisi gibi en iyi performansında olamayabileceği düşünülüyordu.

İspanyol pilot başlangıçta zorlansa da, Monako'dan itibaren çok iyi bir form yakaladı ve yakın orta grupta yeteneğiyle fark yaratarak Alpine'e çok değerli puanlar getirdi.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Alonso'nun yaşına rağmen çok iyi olduğunu ve eğer fırsat olursa, şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

Rosberg, Alonso'nun hâlâ en iyi araçta şampiyonluk kazanabilecek güçte olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle, %100 öyle."

"Esteban Ocon'un sonraki yeni jenerasyonun yükselen yıldızı olduğunu biliyoruz ve Fernando'nun sürüş şekli kelimenin tam anlamıyla inanılmaz."

Rosberg, Alonso'nun dönüşünü 2010 yılında Formula 1'e geri dönen ve kendisiyle takım arkadaşı olan Michael Schumacher'le de karşılaştırdı.

“Alonso'nun tekrar formunu yakalaması gerçekten harika çünkü gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden biri olduğunu biliyoruz ve görünüşe bakılırsa, özellikle yarışta, elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Onu seyretmek çok keyifli. Bunu 41 yaşındayken takım arkadaşım olarak  dönen Michael Schumacher ile yaşadım ve Michael adaptasyon konusunda biraz zorlanmıştı."

“Artık karşı karşıya olduğu yeni durumlara adapte olma konusunda harika durumda değildi. Fakat Fernando gerçekten bunu başarıyor ve bu, harika."

paylaşım
yorumlar
Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış
Önceki haber

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış
Sonraki haber

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen, 2021 sezonundaki mücadelelerden ilkini kazandı
Formula 1

Verstappen, 2021 sezonundaki mücadelelerden ilkini kazandı

Steiner: "2022'de orta grupta savaşacağız" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Steiner: "2022'de orta grupta savaşacağız"

Horner: "Kalan yarışlarda zorlamaktan başka çaremiz yok" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Horner: "Kalan yarışlarda zorlamaktan başka çaremiz yok"

Son Haberler

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış
Formula 1 Formula 1

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış

Hamilton: "Leclerc'in gelişimi harika"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Leclerc'in gelişimi harika"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.