Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

2018 sezonunun ardından Formula 1 kariyerini noktalayan Fernando Alonso, bu yıl Formula 1'e geri dönme kararı aldı ve temelde bunu, 2022'de spora gelecek yeni teknik düzenlemeler için yaptı.

Alonso, yeni kuralların yeniden ön bölümde yarışmasına izin vermesini umut ediyor ve eğer durum böyle olursa, kariyerinin üçüncü şampiyonluğunu kazanma şansı bulabilir.

Spordan iki sezon uzak kalmasının ardından Alonso'nun performansı hakkında soru işaretleri vardı ve eskisi gibi en iyi performansında olamayabileceği düşünülüyordu.

İspanyol pilot başlangıçta zorlansa da, Monako'dan itibaren çok iyi bir form yakaladı ve yakın orta grupta yeteneğiyle fark yaratarak Alpine'e çok değerli puanlar getirdi.

2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg, Alonso'nun yaşına rağmen çok iyi olduğunu ve eğer fırsat olursa, şampiyonluğu kazanabileceğini söyledi.

Rosberg, Alonso'nun hâlâ en iyi araçta şampiyonluk kazanabilecek güçte olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle, %100 öyle."

"Esteban Ocon'un sonraki yeni jenerasyonun yükselen yıldızı olduğunu biliyoruz ve Fernando'nun sürüş şekli kelimenin tam anlamıyla inanılmaz."

Rosberg, Alonso'nun dönüşünü 2010 yılında Formula 1'e geri dönen ve kendisiyle takım arkadaşı olan Michael Schumacher'le de karşılaştırdı.

“Alonso'nun tekrar formunu yakalaması gerçekten harika çünkü gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden biri olduğunu biliyoruz ve görünüşe bakılırsa, özellikle yarışta, elinden gelenin en iyisini yapıyor."

"Onu seyretmek çok keyifli. Bunu 41 yaşındayken takım arkadaşım olarak dönen Michael Schumacher ile yaşadım ve Michael adaptasyon konusunda biraz zorlanmıştı."

“Artık karşı karşıya olduğu yeni durumlara adapte olma konusunda harika durumda değildi. Fakat Fernando gerçekten bunu başarıyor ve bu, harika."