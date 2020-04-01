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Formula 1 / Son dakika

Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış

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Rosberg, akıllı telefon kullanmayı bırakmış
Ekleyen:
, Editör
1 Nis 2020 14:53

Nico Rosberg, koronavirüs döneminde akıllı telefon kullanmayı bıraktığını ve eski bir telefona döndüğünü söyledi.

Koronavirüs dünyayı etkisi altına almış durumda ve virüs bulaşan insan sayısı her geçen gün arttığı gibi, hayatını kaybeden kişi sayısı da artarak devam ediyor.

2016'da Formula 1'den ayrıldıktan sonra Rosberg, yarışmayı tamamen bıraktı ve farklı alanlara odaklandı.

Rosberg, koronavirüs döneminde kendisini nasıl tecrit ettiğini anlattı.

Alman pilot, “Akıllı telefon kullanmayı bıraktım ve artık sadece eski bir cep telefonu kullanıyorum. Aksi halde delirebilirsiniz."

"Haberler, borsaların çöküşü hakkındaki iddialar... Bunları bilmek istemiyorum. Günde iki kez e-postamı kontrol ediyorum ve bu yeterli." dedi.

Nico, İbiza'daki evinin bodrum katında verdiği demeçte, "Burası, evinizde iki çocuk olduğunda en güvenli yer oluyor." dedi.

Vivina-Nico Rosberg çiftinin iki kızı bulunuyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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