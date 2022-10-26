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Formula 1 Haberler

Rosberg: "2023 şampiyonluğunu kazanmak Ferrari ve Mercedes için hiç de kolay olmayacak"

Nico Rosberg'e göre Red Bull, Mercedes benzeri bir dominasyonun eşiğinde olabilir.

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Rosberg: "2023 şampiyonluğunu kazanmak Ferrari ve Mercedes için hiç de kolay olmayacak"
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Red Bull, Amerika Grand Prix'sini kazandı ve takımlar şampiyonluğunu alıp, Mercedes'in sekiz yıllık serisine son verdi.

Ferrari, 2022'de Red Bull'un ana rakibiydi ve özellikle tek turda çok güçlü bir performans sergilemeyi başarıyorlar. Diğer tarafta Mercedes de sorunlarını çözmeye başlamış durumda.

Fakat Nico Rosberg, Milton Keynes merkezli takımı mağlup etmenin rakipleri için hiç de kolay olmayacağı görüşünde.

Sky Sports'un Any Driven Monday programında konuşan Rosberg, "Red Bull şu anda Mercedes'in geçmiş yıllardaki hali gibi baskın olan taraf."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Tıpkı Mercedes'in yaptığı gibi takımlar şampiyonasını çok erken bir noktada kazandılar ve şu anda her alanda çok baskın bir takıma sahipler."

"İyi bir araca sahipler, sezon boyunca iyi bir gelişim kaydettiler, şu anda oldukça dayanıklılıklar, F1'deki en iyi ya da en iyi sürücü kadar iyi bir pilota sahipler, doğru stratejileri yapıp, her zaman maksimumu alıyorlar."

"Her şey inanılmaz şekilde çalışıyor, motor da harika görünüyor."

"Şu anda öyle bir dönemdeler ki başka bir takımın onlara yaklaşması çok zor olacak. Hatta gelecek yıl bile bunu yapmak zor olacak çünkü mevcut gidişatla çok büyük bir ivmeye sahipler."

"Ferrari ve hatta Mercedes için onlara yaklaşmak gerçekten zor olacak."

"Mercedes için en büyük problem düzlük hızı eksikliği; özellikle Red Bull'a kıyasla düzlükte çok yavaşlar."

"Umarım düzlüklerde hızlanmak için gereken sırrı bulmayı başarırlar." dedi.

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