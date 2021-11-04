Rosberg, 2020 Sakhir GP'de Hamilton'ın yerine geçmeyi düşünmüş!

Lewis Hamilton, Sakhir'de gerçekleştirilen yarışa COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle katılamamıştı ve yeri için bazı pilotların adı geçmişti.

Stoffel Vandoorne ismi ön plana çıksa da Mercedes, Williams'ta yarışan kendi genç sürücüsü George Russell'a şans tanıdı ve İngiliz pilot Hamilton'ın yerine geçerek Mercedes'le ilk yarışına katıldı.

2016 sonunda F1 kariyerini noktalayan ve ardından birkaç gösteri sürüşü hariç herhangi bir seride yarışmayan Rosberg, o hafta sonu spora dönmeyi ciddi şekilde düşündüğünü açıkladı.

Fakat Alman pilot, emekli olduktan sonra spor yapmayı bıraktığını ve mevcut Formula 1 araçlarıyla neredeyse hiç tur atamayacağını söylüyor.

Rosberg, şöyle konuştu: "Fiziksel olarak bunu yapamazdım. Kesinlikle, bunu kabul etmeyi düşünürdüm ama fiziksel olarak bunu yapamazdım. Bu gerçekten olmazdı."

"O araçta iki turdan fazla atamazdım. Kollarım, parmaklarım kasılırdı. Artık direksiyonu tutamazdım, orası kesin!"

"Başımı dik tutamadığım için fren yaparken boynumum bacaklarımın arasına düşmesinden bahsetmiyorum bile! Bu araçlardaki G kuvvetleri, gerçekten çok zorlu ve kaslarınızla buna uyum sağlamanız gerekiyor. Bu gerçekten çok sınırda olan bir şey."

"Bunu istesem de fiziksel anlamda bunu yapma şansım yoktu."

Rosberg, gelecekte test fırsatlarını değerlendirebileceğini ancak yarış pilotu olarak dönmeyeceğini söyledi.

"Yarın bana Valtteri Bottas'ın aracını test etme şansı verseydiniz, bunu gerçekleştirmek çok isterdim. Fakat bana yarışlara geri dönme şansım olduğunu söylerseniz, buna nazikçe teşekkür eder ve hayır derim. Şu anki yaşam tarzımdan gerçekten çok memnunum. Benim için o sayfa tamamen kapandı."