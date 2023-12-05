Rosberg: "2016'da şampiyon olmak için her gramdan tasarruf etmeye çalıştım"

Nico Rosberg geçtiğimiz hafta Helsinki'de düzenlenen Slush iş konferansının özel konuğuydu.

Finlandiya'nın ilk dünya şampiyonu Keke Rosberg'in oğlu olan Nico, Finlandiya'ya nadiren gidiyor ve birçok Avrupa dilini akıcı şekilde konuşabilmesine rağmen Fince bilmiyor.

Çok geniş bir uluslararası dinleyici kitlesine konuşan 2016 dünya şampiyonu, Mercedes takımı tarafından çok cazip bir sözleşme teklif edilmesine rağmen neden bir zamanlar Formula 1'den emekli olduğunu anlattı.

F1'den ayrıldıktan sonra yatırım işine girmeyi tercih eden Rosberg, Ventures adlı bir şirket kurdu.

Şirketi çeşitli işlerin yanı sıra çevre projelerine yatırım yapıyor. Alman pilot aynı zamanda Extreme E'de Rosberg X Racing Extreme E gibi çok başarılı bir yarış takımına sahip.

Kendisinden bahseden Rosberg, motor sporlarının kendisi için doğal bir seçim olduğunu ve arkadaşları üniversite eğitimlerine devam ederken onun aklında sadece kazanmak olduğunu vurguladı.

"En yaşlılarınız babamı hatırlayabilir." diyen Nico'nun bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Alman pilot sonrasında şöyle devam etti: "Formula 1'de zafer peşinde koşmak benim için kesinlikle çılgınca bir konsantrasyon gerektiriyordu."

"2016'da dış dünyayla tüm temasımı kestim, sadece hedefime odaklandım. Sosyal medyayı kullanmayı ve basını okumayı bıraktım."

"Hem kendi ağırlığımı hem de aracın ağırlığını azaltmak için elimden gelen her şeyi yaptım çünkü fazladan her kilogram tur başına birkaç ondalığa neden oluyordu. Bu yüzden dondurma yemeyi bıraktım, aracın koltuğunda delikler açtım, çoraplarımı bile kısalttım. Sırf bu yüzden siyah yarış kaskı kullandım çünkü boyası diğerlerinden daha hafifti. Bunu yaparak 75 gram tasarruf ettim."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Nico Rosberg, Mercedes F1 W06 Hybrid, Lewis Hamilton liderliğinde, Mercedes F1 W06 Hybrid

"Bacak kaslarımın boyutu artmaya başladığı için bisiklet antrenmanlarını bile bıraktım. Bu benim seçimimdi."

"İyi bir bisikletçi olmak için güçlü bacaklara ihtiyacınız var ve tabii ki bisikletçilerin bacakları normal insanlarınkinden daha ağır. Formula 1'de de her gram önemli; daha hafif olmak daha hızlı gitmeme yardım ediyordu. Bu yüzden bisiklete binmeyi bıraktım. Her ayrıntıya dikkat ettim."

Lewis Hamilton ile olan ilişkisinden bahseden Rosberg, dostluklarının yıllar ilerledikçe bozulduğunu ve birbirleriyle neredeyse hiç temas kurmadıklarını söyledi.

Yine de Rosberg, İngiliz pilot olmadan dünya şampiyonu olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

2016'daki dünya şampiyonluğu Rosberg'in en büyük zaferiydi fakat bunu elde etmek için zor bir engeli aşması gerekiyordu.

Rosberg, "Abu Dabi yarışının bitimine 20 tur kalmıştı. Takım telsizinden bana Max Verstappen'i üç tur içinde geçmem söylendi, aksi takdirde dünya şampiyonluğunu kaybedecektim." dedi.

Gaz pedalındaki ayağının kontrolsüzce titrediğini anlatan Alman pilot, "Bacağım artık çalışmıyordu. Artık aracı süremiyordum. Bu [titreme] daha önce hiç olmamıştı ve o zamandan beri de olmadı." dedi.

Rosberg o yarışta Verstappen'i geçti ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek şampiyon oldu.

Şampiyonluğu kazandıktan sonra sürpriz bir karar alarak kariyerini sonlandıran Rosberg, kendisine 100 milyon vadeden çok yıllık bir anlaşmayı da feshetti.

Alman pilot, "Hayatım ve akıl sağlığım tehlikedeydi."

"Herkese tavsiyem doğru danışmanları kullanmalarıdır. Şahsen ben 10 yıl boyunca bir psikologdan danışmanlık aldım, gün aşırı konuştuk, her seans iki saat sürdü."

"Bu, baskı ile başa çıkmama yardımcı oldu." dedi.