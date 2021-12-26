Rosberg: "2016'da Hamilton'ı yenmek için bacak kaslarımın erimesine izin verdim"

Nico Rosberg, 2014 ve 2015 yıllarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a karşı şampiyonluk savaşı vermiş ve her ikisini de kaybetmişti.

2016 yılına ise çok iyi başladı ve inişli çıkışlı yılın ardından son yarışa yine kafa kafaya girdiler. Rosberg için yarışı ikinci bitirmek yeterli olacaktı. Alman pilot da yarışı ikinci bitirdi ve şampiyon oldu.

Rosberg, bu şampiyonluktan birkaç gün sonra emekli oldu ve tüm motor sporları dünyasını şaşkına çevirdi.

Rosberg, Squaremile ile yaptığı röportajda, emeklilik kararı hakkında konuştu ve Hamilton'la mücadelede, İngiliz pilotu nasıl mağlup ettiğini anlattı.

Rosberg, "Formula 1'den ayrılmaya, Abu Dhabi'de bitiş çizgisini geçtikten birkaç metre sonra karar verdim."

"%100'ümü vermiştim. Kendime, bu kadar yoğun bir seviyede yaşamaya ve çalışmaya devam etmek isteyip istemediğimi sordum. Uzun süredir hayalini kurduğum şey gerçekleşip, dünya şampiyonu olduğumda, kariyerimi bitirmek ve yeni bir hayata başlamak için mükemmel bir andı. Bu kararla yaklaşık 100 milyon pound kaybettim ama hayat bazen böyledir."

"Bence dönüm noktası, Lewis'in 0.013 saniye önünde pole pozisyonunu kazandığım Suzuka'ydı. Nasıl yaptım biliyor musunuz? Yaz arasında bisiklete binmeyi bıraktım. Çok zayıftım ve artık kilo vermem mümkün değildi ama antrenman yapmayı bırakarak bacak kaslarımı erittim."

"Onlardan yaklaşık iki ay içerisinde tamamen kurtuldum. Formula 1'de, bir kilogram bile tur içerisinde 0.030 saniyeye denk geliyor. Bunu bacaklarım pahasına yaptım ve Suzuka'da pole pozisyonu için yeterliydi."

"Pole pozisyonu Lewis'in dengesini bozdu, kötü bir başlangıç ​​yaptı ve yarışı ancak üçüncü bitirebildi. Ben de yarışı nispeten kolay şekilde kazandım, şampiyonada liderliğimi açtım ve sonunda şampiyon oldum." dedi.