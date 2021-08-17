Rosberg, 2015 şampiyonluğunu kaybettikten sonra ''kendini otele kapatmış''

Rosberg'ün Mercedes takım arkadaşı Hamilton ile mücadelesi Formula 1'in pist üzerindeki en fırtınalı mücadelelerinden biriydi ve olayların pist dışındaki tarafı da oldukça dramatikti.

McLaren'den şaşırtıcı şekilde ayrılan Hamilton, 2013 yılında Mercedes'e geçti ve Rosberg'ün takım arkadaşı oldu. İngiliz pilot üç sezon boyunca takım içindeki mücadelenin galibi oldu ve 2014 ile 2015 yıllarında ise Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı.

Rosberg, 2015'te üçüncü kez yenilmenin onu derinden etkilediğini ve kendini otel odasına kapattığını söyledi.

Rosberg, The Times Magazine'le verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: ''O dönemde, 'acımasız Lewis'e karşı bir dünya şampiyonu olmak için o fazla kibar biri' gibi bir izlenim vardı.''

''Lewis'e karşı 3 yıl üst üste kaybettim. O zamanlar bu çok acı vericiydi. Kendimi otel odasına kilitledim ve kendime zorlamam gerektiğini hatırlattım. Bu benim motivasyonumu ve odağımı artırdı.''

Bir sonraki sezonda ise ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alan Rosberg hayalini gerçekleştirebildi ancak hemen ardından emekli oldu.

''2016'da da gerilim son ana, son viraja kadar devam etti.''

''Daha yoğun olamazdı ve ona karşı onlarca yıl mücadele ettikten sonra Lewis'e karşı aynı araçta kazanmak? Harikaydı.''

Hamilton ve Rosberg'in Formula 1'de mücadele ettiği günler geride kalmış olsa da, ikili yeni Extreme E şampiyonasında takımlara sahipler ve elektrikli seride sahip oldukları takımlar şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Şampiyonanın ilk iki ayağı tamamlandı ve Rosberg X Racing şu anda Takımlar Şampiyonası'nı lider götürürken, Hamilton'ın takımı Team X44 ise sadece 14 puan geride ikinci sırada.

Extreme E'deki durum hakkında da konuşan Rosberg şu ifadeleri kullandı: ''Onun da bu yola katıldığı için mutluyum. Bu iyi çünkü tesadüf eseri en iyi iki takım bizimkisi ve birbirimize karşı yarışıyoruz.''

''Şu anda ben lider götürüyorum. İlk iki yarışı kazandık ancak şampiyonanın daha çok başındayız. Bunu sene sonunda göreceğiz.''