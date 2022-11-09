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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Roquelin: "Verstappen, teknik anlamda yeterince iyi değil"

Red Bull'un eski baş yarış mühendisi Guillaume Rocquelin'e göre Max Verstappen, teknik anlamda yeterince iyi bir seviyede değil.

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Roquelin: "Verstappen, teknik anlamda yeterince iyi değil"
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Guillaume Rocquelin şu anda Red Bull'un genç sürücü programından sorumlu ve 2022'ye kadar takımın baş yarış mühendisiydi.

Bunun öncesinde Sebastian Vettel'in yarış mühendisi olan Rocquelin'e göre Vettel, Formula 1'e geldiğinde, Max Verstappen'e kıyasla "daha komple" bir sürücüydü.

Verstappen son iki yılda iki şampiyonluk kazanmayı başarsa da, Rocquelin Verstappen'in araç gelişimi gibi teknik konularda zayıf olduğunu düşünüyor.

Eurosport France'ın Les Fous du Volant podcast'ine katılan Rocquelin, "Bence Sebastian, takıma geldiğinde Max'e kıyasla daha komple bir sürücüydü."

"Bu, profesyonellik seviyesi, pilotaj tekniği ve düşünce yapısıyla alakalı bir durumdu. İdolü Michael Schumacher'di ve Sebastian'ın onun okulundan geçtiğini söyleyebiliriz."

"Çok soru sordu, sürekli notlar aldı ve Toro Rosso'dan Red Bull Racing'e geçtiğinde çok iyi hazırlanmıştı. Vettel'in şampiyonlukları tesadüf değildi. Teknik ve mental olarak daha hazırlıklıydı."

"Fakat Max'in muhtemelen doğuştan gelen daha büyük bir yeteneği var ve en çok da yeteneğine güveniyor. Oysa Sebastian daha komple bir sürücüydü."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Max her zaman kontrolün kendisinde olduğunu hissetti, muazzam bir özgüveni var, ne istediğini biliyor ve çok açık sözlü. Fakat dürüst olmak gerekirse, teknik olarak birlikte çalıştığım diğer sürücülerden daha zayıf. Bence bu alanda hâlâ yapması gereken çok şey var."

"Yaklaşımından ve aldığı sonuçlardan bahsedecek olursak, o gerçek bir lider. Ancak teknik açıdan ve aracı geliştirme konusunda kendisini geliştirebileceğini düşünüyorum." dedi.

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