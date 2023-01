Röportaj: Motorsport.com X Mohamed Abdulle 

Motorsport Türkiye olarak Formula 1’in başka yönlerine ışık tutmak istedik. Her yarışı ordaymışız gibi hissetmemizi sağlayan, anları zamansızlaştıran ve bu işin iletişiminin en önemli yapı taşlarından biri olan fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlayan biriyle sohbet edeceğiz.

Mohamed Abdulle, Somali kökenli İngiltere’de ikamet eden bir fotoğrafçı. 2022 sezonunun ilk yarısında griddeki en başarılı pilotlardan biriyle Formula 1’de yakaladığı anları ölümsüzleştirdi. Bugün Mabdulle ile birlikte Formula 1’de bir fotoğrafçı olmanın her detayına değinmeye çalıştık ve ondan çok değerli bilgiler aldık.

Pelinsu Özgür: Kitlemiz için kısaca kendinizi tanıtır mısın?

Pelinsu: Peki fotoğrafçılık kariyerine ne zaman ve nasıl başladın? Hep fotoğrafçı olmak mı istedin yoksa hayat mı seni buraya getirdi? Yolculuğun nasıl başladı?

Pelinsu: Ah, gerçekten çok iyi. Peki, her zaman motor sporları ve Formula 1 ile ilgilendin mi? Bu nasıl başladı?

Pelinsu: Evet ben de. Formula 1'deki en ünlü sürücülerden birinin fotoğrafçısı olmak nasıl bir duygu? Nasıl hissettiriyor?

Pelinsu: Peki iş planını nasıl yapıyorsunuz? Örneğin kendi aranızda bölgelere göre mi ayrılıyorsunuz (Avrupa, Asya ve Amerika) yoksa müsaitlik durumunuza göre mi?

Pelinsu: Formula 1’in sana neler kattığını düşünüyorsun?

Mabdulle : Bir çok harika fanla ve insanla tanışmak. Formula 1’in bu kadar popüler olduğunu ve büyük bir kitlesi olduğunu bilmiyordum. Formula 1 ile birlikte turneye çıktıktan sonra bir çok arkadaşımın ve Londra’da tanıdığım önemli insanların F1 izlediğini öğrendim. Şimdi ise benim önderliğimde birlikte yarışları izliyoruz. Ama bence en iyi yanı, her yarışta olduğu gibi, hayranlarla küçük tanışma buluşmalarıyla kaynaşıyorsunuz. Örneğin eğer bir Mercedes hayranı varsa, onlara garajda bir tur attırmaya veya onlara özel takım ürünlerinden vermeye çalışıyorum. Hayranlarla etkileşim kurabilmek benim için en iyi taraflarından biri. Her zaman pilotlarla veya takımla birlikte olmam. Hayranların tarafında olmayı seviyorum çünkü spora bu kadar takıntılı değilim. Buraya temiz bir kalp ve taze bir çift gözle geldim.

Pelinsu: Sana göre Formula 1’de çalışmanın artıları ve eksileri neler?

Pelinsu: Bunu çok merak ediyorum. Normal fotoğrafçılıkla yarış pistinde yapılan fotoğrafçılık arasında bir fark var mı?

Pelinsu: Pekala, bulunduğun hangi pistte görsellik en güzeldi?

Pelinsu: Bence Vegas harika olacak.

Pelinsu: Peki fotoğrafçı olmak isteyenler için: Bu işin sorumlulukları tam olarak nedir? İnsanlar bu fotoğrafçılığı basit ve hızlı bir iş olarak görüyor ama ben bunun çok zor olduğunu biliyorum. Çok çalışmak gerekiyor. Peki bu insanlara ne önerirsin?

Mabdulle: Unutmamalı ki, bir fotoğrafçı olarak her zaman ikinci plandasın, bir iş yapmak için buradasın ve fotoğrafladığın kişiyi – bir pilot ya da mekaniker – elinden geldiğince en iyi şekilde görünmesini sağlamak için buradasın. Yapmanız gereken temel şey belgelemektir. İşiniz deneyim olarak orada olmanın nasıl bir his olduğunu herkese göstermek yani insanların o anda olmanın nasıl bir his olduğunu düşünmelerini veya hayal etmelerini sağlayan fotoğraflar yaratmak istiyorsunuz. Fotoğraf çekerken çok hızlı olmanız gerekiyor. Çok hızlı düzenlemeniz gerekiyor. Bu yüzden, kelimenin tam anlamıyla fotoğrafı çektikten hemen sonra dosyaları düzenlemem, onları paylaşmam ve bu süreci tekrar tekrar yapmam gereken zamanlar oluyor. Bence en iyi fotoğraf her zaman çekebildiğin fotoğraftır. Dolayısıyla, iPhone’dan olsa bile, herhangi bir fotoğraf veya video çekebiliyor olsanız bile, bu harika bir başlangıç yöntemidir. Ama fotoğrafçılığa girmek isteyen herkes yolunda olduğunu unutmamalı. Aceleye gerek yok, pratik mükemmelleştirir. Ve en önemlisi, olabildiğince çok eğlenin.