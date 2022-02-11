Röportaj: Aston Martin'in teknik ekibi AMR22'yi yorumluyor

Haberi dinle

Aston Martin Aramco Cognizant F1 takımının baş teknik sorumlusu Andrew Green, aerodinamik bölümünün şefi Ian Greig, ve performans direktörü Tom McCullough bugün gerçekleşen tanıtım hakkında konuştular ve sorulan bazı soruları cevapladılar.

Takımın baş teknik sorumlusu Green, “Formula 1 kariyerimde gördüğüm en büyük şey bu. Kuralların tümü yeniden yazıldı. Daha önce yaptığımız her şeyi gerçekten atıyoruz ve yeniden başlıyoruz. Bu araç hakkında hiçbir gerçek veriye sahip olmadığımız için, sanal gelişimin sınırlarını gerçekten zorlamak zorunda kaldık.”

“Şimdiye kadar gördüğümüz en zorlu gelişim sürecinden birinin içindeyiz, birkaç ay içinde performansta %50'lik bir artış gördük, bu eşi görülmemiş bir şey. Geçen senenin araçları fazlasıyla gelişmiş araçlardı ve onları geride bıraktık. Şimdi geriye doğru birçok adım attık ve yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten bizim için heyecan verici bir zaman.” dedi.

Aerodinamik bölümünün şefi Ian Greig ise, “Kural değişikliğinin amacı, araçların birbirlerini daha yakından takip etmesine, daha sık sollamasına ve daha rekabetçi bir şekilde sürmesine izin vermek. Yeni araçların zemin etkileri fazla, 80'lerin başından beri Formula 1'de böyle bir şeye sahip değildik.”

“Nereden geldiğimizi bilmek ve nereye gittiğimizi tahmin etmek istiyoruz. A fikri ile B fikri arasında adil bir ticaret yapmak istiyoruz, eğer buna sahip değilsek daha hızlı olmaya ve daha iyi kararlar vermeye çalışırken zorlanırız.”

“Öğrenme aşaması çok büyüktü ve zorluğu da aynı şekilde. Hepimizin şampiyonluğu kazanmaya çalıştığımız açık. Ve oraya ulaşmak için teknoloji ve bilimden yararlanan gerçekten iyi, temel fikirlere ihtiyacımız var. Heyecan verici.” dedi.

Aston Martin Racing AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Son olarak konuşan performans direktörü Tom McCullough, “Araçların geometrisi bu yıl değişti, çok radikal bir değişimdi. Aerodinami ve lastikler büyük fark yaratıyor. Formula 1 tamamen verilerle ilgili. Performansı optimize etmek için her seferinde daha iyi, daha bilinçli kararlar alabilmeniz için verilerin en kısa süre içinde parmaklarınızın ucunda olması gerekir.”

“Çok kontrollü bir ortamda, yağmur yağsın ya da yağmasın havayı, rüzgârı ve sıcaklığı belirleyebiliyoruz. Bir bakıma piste gitmekten daha iyi ve teknik açıdan bazı teoriler yapmamızı sağlıyor. İnanılması zor bir karmaşıklığa sahip.”

“Hiç kimse her kararı doğru olarak vermiş olmayacaktır. Bu, nerede gelişmemiz gerektiğini anlamak, çevik olmak ve buna hızla yanıt vermekle ilgili. Bu, ekibimizin yıllar boyunca birçok kez gösterdiği bir şey.” dedi.

Aston Martin Aramco Cognizant F1 ekibi, kendilerine yöneltilen sorulara da cevap verdi.

Soru: Sizce bu yılın zorlukları neler olacak?

Andrew Green: “Evet, büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Büyük bir yönetmelik değişikliği, zemin etkili araca geri dönmek için yapılan büyük bir yönetmelik değişikliği. Bu, kışımızın muhtemelen şimdiye kadar yaşadığımız en zorlu kışlardan biri olduğu anlamına geliyor. Yeni düzenlemeler, yeni zorluklar ve bir yandan da yeni fırsatlar.”

Soru: Yeni araçlarda, puan toplayan ve potansiyel bir yarış kazananın arasında fark yaratacağını düşündüğünüz herhangi bir şey var mı?

Andrew Green: “Ah keşke! AMR22, bu yeni düzenlemeler kapsamındaki 'ilk' yeniliğimiz. Tıpkı diğer herkes gibi öğrenme sürecindeyiz. Hiç kimse henüz tüm yanıtlara sahip değil. Bu yüzden önümüzdeki sezonda bu aracın çok geliştiğini göreceğimizi düşünüyorum ve bu sayede 2023 sezonunun da önünü açmış olacağız. Bu yüzden Formula 1'de olmak için heyecan verici bir zamandayız. Aynı zamanda da oldukça sinir bozucu.”

Aston Martin Racing AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Soru: Sizce lastikler başka bir meydan okuma mı?

Andrew Green: “Lastiklerin, sürücülerin yarış sırasında daha fazla atak yapmasına izin vereceğini, daha iyi yarışları teşvik edeceğini umuyoruz, her zaman istediğimiz şey buydu. Bu lastiklerle öğrenecek çok şeyimiz var. Daha önce aerodinamiyi etkileyen bir zemin kullanmadılar. Bu nedenle toplanacak çok fazla veri olacak. Umarım pilotların daha fazla zorlamalarına izin verirler ve daha iyi yarışırız, hepimizin istediği bu.”

Soru: Tom sana büyük bir iş düşüyor bu kural değişiklikleriyle birlikte değil mi?

Tom McCullough: “Andrew'un dediği gibi, geçen yıl bu aracı, rüzgâr tünelinde veya simülatörde, sanal bir dünyada geliştiriyorduk. Aracı gerçek hayatta burada görmek ve çok yakında bazı gerçek verileri üretecek olmak harika, burada aracı anlamamız gerekiyor ve bunun tüm geliştirme araçlarımızla nasıl ilişkili olduğunu anlamalıyız.”

Soru: Heyecanlı mısınız?

Tom McCullough: "Kesinlikle! Teknik açıdan düzenlemelerde büyük bir değişiklikten daha heyecan verici bir şey olmadığını düşünüyorum, ayrıca Andrew’un da dediği gibi bu zaman zaman oldukça korkutucu. Pek çok kez çizim tahtasına, temiz bir kâğıda geri dönmek zorunda kaldık. Silverstone'da sahip olduğumuz ve şu anda gördüğünüz şeye dönüşmekte olan harika bir ekiple çalışmak çok eğlenceliydi. Andrew'un da dediği gibi, sadece sezon ilerledikçe hızla gelişeceğiz. Yani bu tanıtımdaki araç hızla değişecek, yine de şu an aracın önünde olmak harika.”

Aston Martin Racing AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing