Röportaj: AlphaTauri sportif direktörü Marco Perrone ile soru cevap 

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Hepimiz sizi bir mühendis, stratejinin başındaki adam olarak tanıyoruz, spor direktörü olarak bu yeni ve çok zorlu rolü üstlenmek istemenize sebep olan şey neydi?

Perrone: “Cevabı çok basit, bu takımı seviyorum, asıl nedenim bu. Bana çok iyi imkanlar tanıyorlar. 2008 yılında üniversitedeyken takımda Ar-Ge'de makine mühendisi olarak çalışmaya başladım. Yıllar geçtikçe de takım bana birçok imkân tanıdı.”

“Bu karmaşık görevlerde takıma yardımcı olmak benim için güzel bir mücadeleydi ki bu oyunun önemli bir parçası ve ayrıca bu zorlu görevler içinde ne kadar iyi olduğumuzu göstermek için birçok fırsat olduğunu söyleyebilirim. Araç hazırlığı ve pit stoplar gibi çeşitli alanlar buna örnek olabilir.”

Soru: Yarışlar sırasında strateji kararlarını almaya devam edecek misiniz?

Perrone: “Pit duvarında her zaman takım olarak çalışırız ve birbirimiz ile iletişim halinde oluruz. Bu yüzden de strateji konusunda rolümün olacağını düşünüyorum.”

“Stratejik bir arka plana sahip olmam, kısmen sportif düzenlemeleri anlamak ve ayrıca durumun nasıl geliştiğini görmek, bu bilgiyi garaja iletmemde yaralı olacaktır. Dolayısıyla strateji alanındaki bilgilerim bu rolümde de bana avantaj sağlayacaktır. Açıkçası, garaj tarafında öğreneceğim çok şey var ama bu oyunun bir parçası ve bundan memnunum.”

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, AlphaTauri Fotoğraf: AlphaTauri

Soru: Stratejideki rolünüz nedeniyle, tüm spor düzenlemelerine hâkim misiniz, yoksa tıpkı ödev gibi bunun hakkında kitap okuyarak çalıştınız mı?

Perrone: “Şeytan ayrıntılarda gizli. Burada önceki işimde, birkaç detay çok da önemli değildi, fakat şimdi ise bunlar yeni rolümde büyük bir öneme sahip.”

“Bu yüzden de önceki işimin spor düzenlemelerine oldukça iyi bir giriş yapmama yardımcı olduğunu söyleyebilirim, ancak daha sonra ekstra bir incelemeye ihtiyaç duyduğum birçok nokta da oldu pek tabii.”

Soru: Seyahat etmek, lojistik konular ve yarış hafta sonları, bu yıl da pandemi protokollerinden etkilenecek. İnsanların bir sorunu olduğunda, sportif direktöre yönlenme olasılıkları daha yüksektir. Diğer insanlar hakkında daha fazla düşünerek ufkunuzu genişletmeniz gerekecek, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Perrone: “Kesinlikle. Doğrusunu söylemek gerekirse durum biraz karışık. Açıkçası, uyum sağlamamız gerekecek, aslında hâlâ bunu yapıyoruz ve muhtemelen birkaç ay içinde Covid senaryosunun değişimlerine hemen uyum sağlamamız gerekeceğini biliyoruz çünkü çok hızlı gelişiyor.”

“Bu bizim için bazı zorluklar yaratsa da aynı zamanda geçmişte hiç düşünmediğimiz bazı konularda gözlerimizi açmamızı sağladı. Dolayısıyla, bu durumun bazı olumlu etkileri de var, çünkü gelecek için bazı yararlı dersler öğrenmemize yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri

Soru: Yarış sayısı açısından şimdiye kadarki en uzun sezona başlamak üzereyiz, ancak perşembe gününün artık yarış hafta sonunun 'resmi' bir parçası olmayacağı önerisiyle geçen yıldan daha kısa bir zaman çerçevesine yoğunlaştık. Bu takımları nasıl etkiler?

Perrone: “Yeni sportif ve teknik düzenlemelerin etkisini net bir şekilde anlamak ve iş yükümüzü buna göre ayarlamak için biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sanırım sezona geçen sene olduğu gibi başlayacağız ve sonra nerede olduğumuzu zamanla göreceğiz.”

“Yani takım 2021'de olduğu gibi piste gelmeye devam edecek, ancak kesinlikle pist süresi açısından neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Tüm takımların sportif direktörleri hâlâ format detaylarını tartışıyor, ancak tüm bu değişikliklerle birlikte yeni spor yönetmelikleri yakında yayınlanacaktır.”

Soru: Spor direktör olarak sorumluluklarınızdan biri, sadece birkaç saniye süren ancak saatlerce antrenman gerektiren ve yeni teknik düzenlemelerin etkilerini gösteren pit stopları denetlemek. Bunun için nasıl bir hazırlık içerisindesiniz?

Perrone: “Jantların çapı 13 inçten 18 inç'e çıkarıldı, jantların kapaklarla birlikte etrafındaki alan da değişti ve bu, yeni bir senaryo ile başa çıkmanın en iyi yolunu bulmayı gerektiriyor.”

“Örneğin, tekerlekler artık daha ağır, ön taraf öncekinden yaklaşık iki kilo, arka tekerlekler ise dört kilo daha fazla ağır olacak. Biz de bununla başa çıkmanın en iyi yolunu aradık ve pit stop ekibimizi buna göre ayarladık. Zor olsa da herkes motive olmuş durumda. Pit stoplar için özel olarak tasarlanmış, özel bir programla spor salonunda çok sıkı çalışıyorlar.”

Soru: Yeni görevinizde sürücülerle farklı bir ilişkiniz olacak mı? Onları sadece stratejik bir planın bir unsuru olarak değil, bireyler olarak görmeniz gerekiyor. Bunun hakkındaki düşünceniz nelerdir?

Perrone: “Aslında, önceki rolümde, sürücülerle zaten çok iyi bir ilişkim vardı çünkü karakter ve teknik sürüş tarzında farklılıklar olduğu için her sürücü yarış stratejisine biraz farklı bir yaklaşım gerektiriyor.”

“Kâğıt üzerinde, sürücü herhangi bir strateji denkleminin parçası değil gibidir ancak gerçekte öyledir. Bu yüzden her zaman yakın bir ilişkimiz oldu, ancak yeni rolümde onlarla tartışacak farklı sorumluluklar ve konular var.”

AlphaTauri AT03 Fotoğraf: AlphaTauri