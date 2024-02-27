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Formula 1

Roos'a göre sezona 'en geride' başlayan takım hangisi?

Williams, Sky Almanya yorumcusu Sascha Roos tarafından F1 2024 sezonuna en kötü başlangıç yapan takım olarak lanse edildi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Start action, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 leads

Start action, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 leads

Erik Junius

Williams geçen sezon Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sıraya yükselerek 2018'den bu yana en yüksek derecesini elde etmişti.

Ancak Bahreyn testlerinin ilk bölümünde yaşanan birkaç teknik sorun nedeniyle programlarında birtakım aksaklıklar meydana geldi.

Perşembe günü serbest antrenmanlarda araçlar piste çıkana kadar sıralamanın ne olacağı belirsizliğini korurken, hangi takımın sıralamada nerede yer alacağına dair pek çok tahmin yapılıyor.

Sky yorumcusu Roos, Williams'ı en alt sıraya koyarken, takımın kesintili çalışmasının FW46'nın şu an için tam olarak olması gereken yerde olmadığı izlenimini verdiğini açıkladı.

Roos, Sky Germany için kaleme aldığı köşe yazısında, "Bana göre Williams en arka sıralarda yer alıyor çünkü Bahreyn'de çok fazla sorun yaşadılar."

"Bunlar büyük sorunlar değildi, ama her zaman küçük sorunlardı. Bunlar daha fazla tur atılmasını engelledi."

"Cuma sabahı Alex Albon için de çok garip görünüyordu, bir seferde sadece bir tur attı ve sonra tekrar pite gitti."

"Bu bana tam olarak ne istediklerini ve aracın nerede olduğunu bilmedikleri izlenimini veriyor." dedi.

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