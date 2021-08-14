Ron Dennis'le ilk kez tanışması hakkında Hamilton: ''Beni neyin dürttüğünü bilmiyorum''

Lewis Hamilton, McLaren patronu Ron Dennis'e yaklaşmak için nasıl özgüvenini toplaması gerektiğini söyledi ve 10 yaşında onunla nasıl konuştuğunu anlattı.

Hamilton, 1995 yılında Britanya Karting Şampiyonası'nı kazanan en genç sürücü oldu ve Dennis'le tanıştığı Autosport Ödülleri'ne çağırıldı.

Hamilton tecrübelerini şu şekilde anlattı: ''O zamanlar eve gelip Formula 1 izliyordum. Her gün Ayrton Senna videolarını izliyordum.''

''Kafa yapım, 'ben de bir McLaren sürmek istiyorum, bakmayı en sevdiğim araç o ve en sevdiğim sürücü de bu aracı kullanıyor' şeklindeydi.''

''Şampiyonayı kazandığım zaman ödül törenine gitme fırsatını kazandım ve daha öncesinde hiç böyle bir yerde bulunmamıştım.''

''Bir önceki seneyi kazanan çocuğun takım elbisesini ödünç aldık çünkü bir takım elbise alacak kadar paramız yoktu. Oraya gittiğimizde babam bana kimin kim olduğunu söylüyordu çünkü ben 10 yaşındaydım ve kimin kim olduğu hakkında bir fikrim yoktu.''

''Tabii ki Ayrton'u arıyordum ancak Ayrton orada değildi çünkü bir önceki yıl vefat etmişti. Babam bana, 'oradaki Ron Dennis, senin sevdiğin araçları yapan McLaren'ın patronu.' dedi. O anda, Ayrton'un kimin için sürdüğünü ve kimin için sürmek istediğimi anlamıştım.''

''Tam olarak babam benimle Ron Dennis hakkında konuşmayı bitirmeden direkt olarak onun yanına gittim, omzuna veya küçük olduğum için yanına dokundum. Ona, 'merhaba, ben Lewis Hamilton'ım. Britanya karting şampiyonasını kazandım ve bir gün sizin aracınızla Formula 1 dünya şampiyonu olmak istiyorum' dedim.''

Hamilton 2007'de Formula 1'e yükseldi ve Dennis o dönemde hâlâ McLaren'ın takım patronuydu. İngiliz pilot, 1990'ların sonundan beri McLaren programının bir parçası olmuştu ve Senna'nın Formula 1'deki başarısının çoğunu birlikte aldığı takım olan McLaren'la yarışma hayalini başarmıştı.

İngiliz pilot sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bu sözleri bu kadar özgüvenli söylemem için beni neyin dürttüğünü bilmiyorum.''

''Ancak sanırım çocukların doğal olarak daha fazla özgüveni oluyor veya korkuları olmuyor.''

''Sonrasında yere çöktü ve benimle konuştu. Ne hakkında konuştuğumuzu hatırlamıyorum çünkü muhtemelen şoke olmuştum ancak kitaba imzasını attı ve sonrasında 'beni dokuz yıl sonra ara' dedi.''